Il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg a Mestre, promosso da Banca Ifis, presenta per l'estate 2026 un'offerta rinnovata di percorsi e esperienze culturali. Questo polo artistico si è rapidamente affermato come uno spazio significativo per l'arte contemporanea e l'inclusione sociale. Dopo aver accolto oltre seimila visitatori nel 2025, il Parco ha riaperto al pubblico il 19 aprile e ha già superato le tremila presenze nei primi quattro mesi della nuova stagione. L'accesso al Parco è gratuito e le visite possono essere comodamente prenotate tramite l'app Ifis art.

Il calendario 2026 prevede aperture domenicali dalle 10:00 alle 19:00, affiancate da otto aperture straordinarie di sabato, proponendo così una ricca alternativa culturale.

Tra le principali novità di quest'anno spicca l'ingresso nella collezione della scultura in bronzo 'Margarethe v Antiochia' (2019) di Anselm Kiefer. Quest'opera, di grande impatto, trae ispirazione dalla figura di Margherita di Antiochia e si inserisce in un ciclo più ampio che Kiefer dedica, dalla fine degli anni Novanta, alle donne della storia, del mito e dell'antichità – figure spesso segnate dalla violenza e dalla sopraffazione. La presenza di questa scultura a Villa Fürstenberg crea un dialogo ideale con la mostra “Anselm Kiefer.

Le Alchimiste”, attualmente in corso a Palazzo Reale di Milano fino al 27 settembre, arricchendo ulteriormente il panorama artistico italiano contemporaneo.

La Collezione e l'Impegno per l'Accessibilità

Con l'acquisizione dell'opera di Kiefer, la collezione del Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg raggiunge ora 26 opere realizzate da 16 acclamati artisti italiani e internazionali. Tra questi figurano nomi di spicco come Tony Cragg, Giuseppe Penone, Fernando Botero, Annie Morris, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Jaume Plensa e Nico Vascellari. Un valore fondamentale del Parco è il suo forte impegno per l'accessibilità. Tutte le opere sono corredate da didascalie in braille, e l'app Ifis art mette a disposizione video-guide complete in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Sono inoltre previste visite tattili e attività di fruizione sensoriale, sviluppate in collaborazione con esperti e organizzazioni del territorio. L'obiettivo primario è rendere ogni visita il più autonoma e inclusiva possibile, intervenendo non solo sulle barriere fisiche ma anche su quelle legate alla comprensione e all'apprezzamento delle opere.

Eventi Culturali, Laboratori e Collaborazioni

L'ampio programma estivo del Parco è ricco di appuntamenti incentrati sull'artigianato, la cultura contemporanea e i legami con la Biennale di Venezia. Tra le iniziative di rilievo, si è tenuta la giornata di studio “Governare l’eccellenza: un modello per l’alto artigianato”, e una serie speciale di incontri intitolata “La giusta misura”, sviluppata in collaborazione con il Padiglione Italia della Biennale.

Il giardino ha inoltre ospitato Art Night Venezia, un evento organizzato dall'Università Ca’ Foscari, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel panorama culturale. Particolare attenzione è dedicata anche alle famiglie, con un calendario specifico di laboratori e attività pensate per bambini e genitori. Tra gli appuntamenti di spicco, si segnalano “Piccole case”, un laboratorio creativo incentrato sulla costruzione di un piccolo villaggio per insetti, e “A forma di natura”, un'attività ispirata alle suggestive immagini del fotografo Karl Blossfeldt, in programma per il 20 settembre.