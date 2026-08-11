Ascoli Piceno ha celebrato la notte di San Lorenzo con un successo straordinario, registrando il tutto esaurito grazie a “La Notte, il Circo e la Luna”, il Festival internazionale di teatro di strada che ha trasformato il suo centro storico in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. L'evento, svoltosi l'11 agosto, ha visto piazze, vie, chiostri e angoli suggestivi animarsi fino a tarda notte con la presenza di artisti e compagnie provenienti dall'Italia e dall'estero. Il pubblico, composto da numerose famiglie, bambini, giovani e turisti, ha potuto assistere a un ricco programma di esibizioni che spaziavano dal circo contemporaneo al teatro, dalla comicità alla giocoleria, fino ad acrobazie e performance itineranti.

Un Centro Storico in Festa: Spettacoli e Gastronomia

Il patrimonio storico e architettonico di Ascoli Piceno è diventato parte integrante e scenografica dello spettacolo, creando un'atmosfera unica. Per l'occasione, i negozi di ogni merceologia hanno aderito all'iniziativa proponendo sconti speciali, contribuendo a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente per i visitatori. Parallelamente agli spettacoli di strada, il pubblico ha avuto l'opportunità di partecipare all’“Ascoliva Festival”, una rassegna dedicata alle eccellenze gastronomiche locali, in corso fino al 19 agosto presso il suggestivo chiostro di San Francesco. L'organizzazione della manifestazione è stata curata dalla Compagnia dei Folli, che ha proposto il proprio repertorio artistico, con il prezioso sostegno del Comune, della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

La serata si è conclusa in grande stile in Piazza del Popolo, dove migliaia di spettatori si sono riuniti per il concerto della band ascolana 'La Rua', sigillando una lunga notte di intrattenimento e performance indimenticabili.

Ascoli, Città dei Giovani: Il Summer Festival tra Pop ed Elettronica

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, commentando: “Una Notte Bianca, come bianca è la Notte di San Lorenzo e bianco è il travertino della nostra città. In tanti sono venuti ad Ascoli per vivere insieme una straordinaria atmosfera e questo è bellissimo”. Questo appuntamento si inserisce in un calendario estivo particolarmente ricco, che include l'atteso Ascoli Summer Festival.

Giunto alla sua quinta edizione, il festival musicale celebra il prestigioso titolo di Città Italiana dei Giovani 2026. L'evento si terrà in Piazza del Popolo con ingresso completamente gratuito e offrirà tre serate di concerti con artisti di calibro nazionale. Il programma prevede le esibizioni di Clara, Eugenio in Via Di Gioia e Dargen D’Amico, promettendo un'offerta musicale che spazia tra pop, elettronica e nuove tendenze. L'iniziativa è pensata per attrarre un pubblico vasto e trasversale, consolidando il ruolo di Ascoli come punto di riferimento culturale e musicale nel panorama nazionale e valorizzando la città come luogo dinamico e attrattivo per i giovani.