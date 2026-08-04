È stato inaugurato a Santa Maria degli Angeli, presso il Palazzo del Capitano del Perdono e nelle immediate vicinanze della Basilica, un nuovo infopoint dedicato al Cammino di Francesco. Questo punto di accoglienza e informazione è pensato per pellegrini e camminatori che percorrono l’itinerario che unisce i luoghi significativi della vita di San Francesco d’Assisi tra Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

L’apertura dell’infopoint è il risultato di un accordo tra il Comune di Assisi e l’associazione Vie e Cammini di Francesco.

Quest’ultima ha aderito, tramite un addendum, a un patto di collaborazione già attivo dal 2024 con l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e la cooperativa sociale Fare, finalizzato alla gestione condivisa del Palazzo del Capitano del Perdono. L’intesa è stata formalizzata con le firme di Valter Stoppini, sindaco di Assisi; Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario francescano e dell’associazione Vie e Cammini di Francesco; Pietro Ronca, presidente dell’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate; e Roberta Rosati di Fare società cooperativa sociale. Alla cerimonia erano presenti anche Veronica Cavallucci, vicesindaco con delega alle associazioni, e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.

L’iniziativa mira a rafforzare la valorizzazione e la fruibilità di questo importante spazio.

Servizi e obiettivi dell’infopoint

L’associazione Vie e Cammini di Francesco, in sinergia con le altre realtà coinvolte, assicura l’attivazione e la gestione operativa dell’infopoint. Tra i servizi offerti figurano l’accoglienza di pellegrini e camminatori, il rilascio della credenziale del pellegrino e di altri documenti essenziali per il percorso. Il centro si impegna inoltre nell’organizzazione di eventi promozionali volti a incrementare i flussi di visitatori e a promuovere il welfare culturale, contribuendo così a valorizzare la città di Assisi e il Palazzo del Capitano del Perdono, riconosciuto come uno dei monumenti UNESCO locali.

La gestione del punto informativo sarà affidata a personale e volontari adeguatamente formati e qualificati. Essi avranno il compito di raccogliere i fabbisogni specifici dei pellegrini a piedi, monitorare i flussi e stimolare processi partecipativi che favoriscano un turismo sempre più sostenibile e inclusivo. In concomitanza con la visita di Papa Leone, prevista per il 6 agosto, e il meeting dei giovani, l’infopoint garantirà un’apertura quotidiana dalle ore 10 alle 22, con il supporto di volontari provenienti dalle associazioni regionali dei cammini. Successivamente, gli orari di apertura saranno modulati in base alle reali esigenze dei pellegrini.

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e il Perdono di Assisi

La Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, custode della celebre Porziuncola, rappresenta un fulcro spirituale di primaria importanza per i pellegrini legati a San Francesco d’Assisi. Ogni anno, in occasione della Solennità del Perdono di Assisi, la basilica accoglie migliaia di fedeli, un afflusso particolarmente significativo nel contesto delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario della morte del Santo. La Porziuncola è universalmente riconosciuta come una “porta santa sempre aperta”, simbolo eloquente di accoglienza, riconciliazione e speranza. Durante i giorni clou della festa, la basilica estende i suoi orari di apertura fino a tarda sera, garantendo un accesso continuo a fedeli e visitatori.

Le celebrazioni del Perdono di Assisi si articolano attraverso un ricco programma di liturgie, momenti di preghiera e iniziative culturali che coinvolgono attivamente sia la comunità locale sia i numerosi pellegrini giunti da ogni parte d’Italia. In questo scenario di profonda spiritualità e richiamo storico, il nuovo infopoint si inserisce come un servizio aggiuntivo e strategico, offrendo supporto e informazioni a tutti coloro che intraprendono il Cammino di Francesco e visitano i luoghi emblematici della spiritualità francescana.