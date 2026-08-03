Claudio Baglioni ha lanciato il progetto multimediale ‘frammenti’, un’iniziativa pensata per accompagnare il pubblico verso ‘Che notte è questa! La partenza’. Questo atteso concerto si terrà a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma, e rappresenta l’evento inaugurale del GrandTour LaVitaÈAdesso. Il progetto ‘frammenti’, presentato tramite un video sui canali social ufficiali dell’artista, celebra i quarant’anni dell’iconico album ‘La vita è adesso’, anticipando un percorso artistico tra musica e immagini.

Il Progetto Multimediale ‘frammenti’: Un Viaggio Emozionale

La serie di clip speciali che compongono ‘frammenti’ sarà pubblicata online, offrendo un’esperienza sinestetica che fonde immagini, grafica, filmati, musica e voci recitanti. Questi contenuti ripercorrono i passaggi più significativi degli undici brani dell’album ‘La vita è adesso’, riconosciuto come il disco più venduto nella storia della musica italiana. L’iniziativa mira a costruire una narrazione visiva e sonora profonda, permettendo agli spettatori di rivivere le emozioni universali legate a temi come l’amore, l’amicizia, il tempo, la speranza, la solitudine, la nostalgia e la centralità del sogno. Ogni frammento è un invito a ritrovarsi nelle vicende narrate, rendendo le storie individuali un patrimonio collettivo.

Il GrandTour LaVitaÈAdesso: Un Itinerario Nazionale

L’evento ‘Che notte è questa! La partenza’ è il capitolo inaugurale di un vasto itinerario artistico e culturale: il GrandTour LaVitaÈAdesso. Questo ambizioso viaggio si snoderà attraverso l’intera Penisola italiana tra giugno e settembre 2027, toccando alcune delle location più suggestive. Il percorso avrà la sua conclusione il 23 ottobre 2027, sempre nella capitale, presso i Fori Imperiali di Roma, con l’evento finale intitolato ‘Che notte è questa! il ritorno’. L’iniziativa è pensata per celebrare non solo la straordinaria carriera di Claudio Baglioni, ma anche il valore collettivo delle storie e delle emozioni raccontate nelle sue canzoni, nelle quali ogni individuo può trovare un proprio riflesso.

Claudio Baglioni: L'Artista e l'Eredità Musicale

Claudio Baglioni si conferma come uno dei cantautori più celebri e apprezzati del panorama musicale italiano. La sua carriera, iniziata negli anni Settanta, è stata costellata dalla pubblicazione di numerosi album di grande successo, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della canzone d’autore, ispirando intere generazioni. L’album ‘La vita è adesso’, pubblicato nel 1985, è unanimemente considerato uno dei suoi lavori più iconici e rappresentativi, e continua a essere celebrato per la sua capacità di narrare emozioni e sentimenti senza tempo, mantenendo intatta la sua risonanza nel cuore del pubblico.