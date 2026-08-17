L'Arena di Verona si prepara ad accogliere due serate all'insegna della musica classica immersiva, il 18 e 19 agosto 2026. Nell'ambito dell'Opera Festival 2026, Marco Balich e il suo Balich Wonder Studio, in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, propongono due concerti che promettono un'esperienza sensoriale unica, grazie all'integrazione di tecnologie tridimensionali e alla partecipazione di giovani solisti di spicco, affiancati dall'Orchestra della Fondazione Arena.

Paganini Paradise: un omaggio rivoluzionario

Il 18 agosto segna il debutto assoluto di 'Paganini Paradise.

Superlive Immersive Concert', un evento concepito come omaggio sonoro e visivo a Niccolò Paganini, riconosciuto come uno dei musicisti più rivoluzionari del suo tempo. Lo spettacolo si articola in tre atti, guidando il pubblico attraverso un viaggio musicale e spettacolare che esplora le dicotomie del paradisiaco e dell'infernale. Accanto alle composizioni di Paganini, il programma include celebri brani di autori come Pachelbel, Albinoni, Handel, Tartini, Fauré e Barber. L'esecuzione è affidata all'Orchestra della Fondazione Arena di Verona, diretta da Enrico Fagone, con la partecipazione di talenti emergenti della nuova generazione: il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Ettore Pagano e il flautista Federico Altare.

Zanon vanta esibizioni in prestigiose sedi internazionali quali Carnegie Hall, La Scala e la Philharmonie de Paris. Pagano ha ottenuto importanti riconoscimenti come l'Abbiati Prize 2025, il Classeek Award all'ICMA e il primo premio al Queen Elisabeth Cello Competition di Bruxelles. Altare si è distinto vincendo il primo premio e l'Orchestra Prize al Carl Nielsen International Competition 2026 di Odense.

Viva Vivaldi: ritorno con innovazione tecnologica

Il 19 agosto, per la terza stagione consecutiva, torna 'Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert'. Questo pluripremiato format riporta le celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi nell'anfiteatro veronese, eseguite fedelmente dall'Orchestra della Fondazione Arena di Verona sotto la direzione di Giovanni Andrea Zanon.

Lo spettacolo coniuga la precisione dell'esecuzione musicale con una narrazione visiva tridimensionale, resa possibile dall'impiego di tecnologie avanzate come schermi LED trasparenti, proiezioni spettacolari ed effetti 3D che avvolgono il pubblico. La direzione creativa di entrambi gli spettacoli è curata da Stefania Opipari e Claudio Sbragion. I contenuti video per 'Paganini Paradise' sono prodotti da Karmachina, mentre per 'Viva Vivaldi' sono realizzati da Moving Dots, sotto la guida di Rino Stefano Tagliafierro.

I biglietti per assistere ai concerti sono disponibili a partire da 30 euro e possono essere acquistati tramite il sito dell'Arena di Verona, presso le biglietterie autorizzate e su Vivaticket.

Sono previste agevolazioni, tra cui uno sconto del 30% per l'acquisto combinato di entrambi gli spettacoli, una tariffa speciale di 30 euro dedicata agli under 30 e prezzi ridotti per scuole, università, conservatori e accademie, con prenotazioni a partire da 15 euro gestite dall'ufficio Didattica, Cultura e Promozione della Fondazione Arena.