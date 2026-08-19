Dal 21 al 23 agosto, il Palazzo delle Feste di Bardonecchia (Torino) ospiterà la quarta edizione di Bardonoir, il festival dedicato alla narrativa gialla, noir e poliziesca italiana. L'evento, consolidato, è diretto da Giorgio Ballario, organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito del cartellone "Scena 1312" e con la collaborazione dell'Associazione Estemporanea.

Il programma della quarta edizione

Il festival si aprirà venerdì 21 agosto alle 18 con "Noir Tango" con Gian Luca Campagna e Stefano Arato. Sabato 22 agosto prevede: "Aperitivo in Noir" con Beppe Minello e Marco Tarricone; "Genova per noi(r)" con Maria Masella, Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso; "C’era una volta Agatha" con Franco Forte e "Caccia al mostro di Milano" con Paolo Roversi.

Alle 21, la tradizionale passeggiata notturna nel borgo vecchio, con letture teatrali "da brivido" a cura della compagnia Accademia dei Folli. Domenica 23 agosto chiuderanno gli incontri "Romanzi a muso duro" con Scarlett Phoenix e Maurizio Blini, e "Nessuno è innocente" con Barbara Frandino.

Successo e radicamento territoriale

Il direttore Giorgio Ballario ha evidenziato il successo del festival, giunto alla sua quarta edizione. Ha sottolineato come l'evento si sia radicato, superando i problemi organizzativi iniziali e incontrando il favore del pubblico e della città ospitante. Ballario ha inoltre rimarcato l'importanza di invitare sia autrici e autori di primo livello sia scrittori locali, per mantenere un forte legame con il territorio.

Bardonoir in "Scena 1312"

Bardonoir si inserisce nel più ampio cartellone "Scena 1312", la stagione estiva di eventi culturali di Bardonecchia. Promosso dall'amministrazione comunale e associazioni locali, include spettacoli, incontri, concerti e iniziative per residenti e turisti, valorizzando il patrimonio culturale e artistico locale.