Bari si appresta a vivere un Ferragosto all'insegna della cultura, con un programma ricco e diversificato di eventi che animeranno la città il 15 e il 16 agosto. Numerose aperture straordinarie e iniziative coinvolgeranno musei, mostre, concerti, spettacoli teatrali, laboratori e performance di danza, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire e apprezzare il patrimonio artistico e storico locale.

Tra i luoghi di interesse, il Museo Civico di Bari sarà accessibile sia il 15 che il 16 agosto, dalle 9.30 alle 13.30. Qui sarà possibile esplorare la collezione permanente e la mostra temporanea “La biblioteca geografica di Hugo Pratt”, visitabile fino all’8 novembre.

Anche il Museo Archeologico Santa Scolastica accoglierà il pubblico dalle 9 alle 13, presentando la sua collezione archeologica e l'innovativo percorso immersivo “Contenere moltitudini”.

Spazi culturali aperti per Ferragosto

Il Castello Svevo di Bari, emblema storico della città, aprirà le sue porte il 15 agosto dalle 9 alle 18. Lo Spazio Murat, con orario 10-14 (chiuso la domenica), ospita la rassegna “Beka & Lemoine. Una poetica dello sguardo”, un tributo al lavoro di Ila Beka e Louise Lemoine. Gli amanti dell'arte potranno visitare la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto, aperta dalle 9 alle 14 (la domenica dalle 9 alle 13). Il Teatro Petruzzelli offrirà visite guidate al foyer e alla platea: il 15 agosto alle 11 e 12.30, e il 16 agosto alle 11.30 e 17.00.

Il programma “Le Due Bari” estende gli eventi culturali nei cinque Municipi cittadini. Un appuntamento di spicco è il concerto “Preludio all’alba”, organizzato dall’Accademia dei pensieri e delle culture del Mediterraneo e Orazio Saracino, in programma il 15 agosto alle 5.00 presso il lido Il Titolo di Palese. L'assessora comunale alle Culture, Paola Romano, sottolinea l'importanza di queste iniziative: "Siamo felici di confermare che anche quest'anno gli spazi e gli eventi culturali non chiudono per la pausa di Ferragosto, consentendo ai cittadini baresi e a tutti quelli che hanno voglia di scoprire le bellezze della città, di potere apprezzare luoghi e mostre a disposizione."

Il Castello Svevo: fulcro culturale di Bari

Il Castello Svevo di Bari si conferma come uno dei principali fulcri culturali della città.

La fortezza ospita regolarmente mostre temporanee, eventi e visite guidate, permettendo ai visitatori di esplorare le sue sale storiche e di partecipare a iniziative culturali durante tutto l’anno. Per il Ferragosto 2026, il castello propone aperture straordinarie e attività dedicate, ribadendo il suo ruolo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

Le molteplici iniziative previste per il Ferragosto a Bari sono parte di una più ampia strategia di promozione culturale. L'obiettivo è rendere accessibili i principali luoghi della cultura cittadina anche durante i periodi festivi, incentivando la partecipazione e la scoperta del ricco patrimonio locale da parte di un pubblico vasto e diversificato.