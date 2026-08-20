Il porto di Bari si appresta a vivere una settimana di grande fermento, trasformandosi in un vero e proprio epicentro di eventi di risonanza nazionale. Come annunciato da Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'area di Marisabella sarà il palcoscenico di due appuntamenti di rilievo: la festa di Fratelli d’Italia, che il 4 settembre vedrà la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e, quattro giorni dopo, l’8 settembre, il tanto atteso Jova Summer Party di Jovanotti.

Quest'ultimo evento giunge a Bari dopo l'annullamento della tappa originariamente prevista a Barletta per il 17 agosto.

La decisione di spostare il concerto è stata dettata dall'inidoneità dell'area dell'ex Cartiera di Barletta, dove sopralluoghi di Arpa e Asl avevano rilevato la presenza di frammenti di amianto nelle vicinanze del palco. La vicenda ha portato all'intervento della Guardia di Finanza, che ha apposto i sigilli all'intera zona, eseguendo un provvedimento di sequestro nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale. Questo blocco giudiziario ha spinto la produzione a cercare una soluzione alternativa, individuando nel porto di Bari il sito ideale per accogliere lo show.

Francesco Mastro ha espresso grande entusiasmo per queste iniziative, dichiarando che “per una settimana, il porto di Bari sarà l'ombelico del mondo”.

Ha inoltre sottolineato come l'iniziativa rappresenti un'importante occasione di promozione per il territorio pugliese. Il Jova Summer Party, in particolare, è atteso da oltre 30 mila spettatori, che si prevede si distribuiranno tra il terminal portuale e la suggestiva cornice del lungomare Vittorio Veneto. La società organizzatrice sta attualmente finalizzando le verifiche tecniche con le autorità competenti per assicurare la massima sicurezza e idoneità dello spazio, con la conferma ufficiale della location attesa a breve. Per i fan che non potranno presenziare l’8 settembre, sarà possibile procedere con la richiesta di rimborso dei biglietti a partire dalle ore 10 del giorno successivo all’annuncio ufficiale.

Il Porto: un Hub Multifunzionale per Cultura e Grandi Eventi

La scelta del porto di Bari come sede per eventi di tale portata, dalla festa politica con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al concerto di Jovanotti, riflette la sua crescente vocazione a porsi come un vero e proprio hub multifunzionale. Il presidente Mastro ha ribadito questa visione, affermando che “il porto non è soltanto un luogo di transito di merci e passeggeri, ma un'infrastruttura viva, aperta alla città e capace di accogliere funzioni diverse”.

Il sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, infatti, si sta affermando sempre più come una realtà in grado di coniugare le tradizionali attività portuali con la promozione della cultura, del turismo e l'organizzazione di grandi eventi, contribuendo attivamente alla valorizzazione del territorio.

L’area di Marisabella, in questo contesto, emerge come uno spazio strategico e versatile, capace di ospitare manifestazioni di ampia portata e di attrarre l'attenzione di un pubblico vastissimo, veicolando attraverso immagini e racconti la straordinaria bellezza e funzionalità del porto di Bari.