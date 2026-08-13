Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha annunciato l'annullamento della tappa di Barletta del Jova Summer Party, originariamente prevista per il 17 agosto. La decisione è giunta dopo il rilevamento di frammenti di amianto da parte dell'ASL nel terreno dell'area designata. "Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge", ha dichiarato Jovanotti via social, esprimendo dispiacere per il disagio dei fan che avevano prenotato alberghi. L'artista ha promesso aggiornamenti, confermando l'impossibilità di suonare a Barletta, pur volendo recarsi nella zona prima di proseguire per la Calabria.

Criticità ambientali e indagini sull'area dell'ex cartiera

L'area dell'ex cartiera di Barletta, scelta per l'evento, era già sotto esame per questioni ambientali. Analisi ARPA avevano evidenziato, in una porzione del suolo, un superamento dei limiti di fluoruri e policlorobifenili (PCB), inquinanti organici persistenti. Il sindaco di Barletta, Mino Cannito, aveva precisato che tali limiti sono per terreni agricoli e residenziali, non necessariamente industriali. Tuttavia, per garantire la massima sicurezza ai trentamila spettatori attesi, il sindaco aveva già richiesto un parere aggiuntivo all'ASL.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio: l'area era stata usata in una precedente stagione per eventi simili, il cui allestimento aveva innescato accertamenti della Procura di Trani su presunti danni ambientali, inclusa l'alterazione dell'ecosistema costiero.

Rappresentanti e tecnici erano stati interrogati. Il Comune di Barletta non era ancora stato formalmente coinvolto, in attesa di verifica dell'idoneità del sito, ribadendo che la sicurezza sanitaria e ambientale è priorità assoluta.

L'annullamento del Jova Summer Party avrà ripercussioni sul turismo locale e sulle prenotazioni alberghiere, ma l'artista e le istituzioni hanno concordato sull'importanza di anteporre la sicurezza del pubblico.