La Basilicata si prepara a un significativo investimento nel proprio patrimonio culturale. Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha infatti annunciato lo sblocco definitivo di 1.660.650,87 euro, fondi destinati a interventi strategici sul territorio lucano per il triennio 2025-2027. La notizia, diffusa il 7 agosto 2026, si inserisce nell’ambito del piano strategico nazionale "Grandi progetti beni culturali" del Ministero della Cultura, come anticipato dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni.

Le risorse saranno impiegate per due progetti di grande rilevanza.

A Matera, un milione di euro sarà dedicato al restauro e alla valorizzazione degli straordinari ritrovamenti archeologici emersi nel piazzale di Porta Postergola. Tra questi spiccano preziosi affreschi, destinati ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale della Città dei Sassi, riconosciuta per la sua storia millenaria. A Laurenzana, circa 660 mila euro finanzieranno il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e il completamento del Castello Medievale. L'intervento prevede il recupero della corte, del pozzo monumentale e del terrazzo panoramico, con l'obiettivo di restituire alla comunità un simbolo identitario del territorio.

La visione istituzionale e l'impegno per la cultura

Il presidente Bardi ha espresso profonda soddisfazione per l'ottenimento di questi fondi, sottolineando l'importanza di tali iniziative. "Restituire vita alla nostra storia è atto di tutela e investimento concreto sul futuro delle nostre comunità e sul turismo della Basilicata", ha dichiarato Bardi, aggiungendo che "i nostri beni culturali sono la nostra identità e il nostro orgoglio". Il governatore lucano ha inoltre ringraziato il ministro Giuli e la sottosegretaria Borgonzoni per la costante attenzione dimostrata verso la regione. Ha evidenziato come la collaborazione tra le istituzioni, guidata da una visione chiara, produca risultati tangibili, valorizzando sia i "gioielli unici di Matera" sia i borghi dell'entroterra come Laurenzana, capaci di custodire le proprie radici e trasformarle in opportunità di bellezza e sviluppo.

La sottosegretaria Borgonzoni ha ribadito l'impegno ministeriale, affermando che "il patrimonio culturale italiano è la nostra più grande ricchezza, e continueremo a investire per tutelarlo e farlo vivere".

Il quadro complessivo degli investimenti nel patrimonio lucano

Questi nuovi finanziamenti si inseriscono in un contesto di più ampi investimenti nel patrimonio culturale della Basilicata. Negli ultimi due anni, il governo e il Ministero della Cultura hanno indirizzato verso la regione circa 6 milioni di euro per il restauro e la tutela di un vasto patrimonio, che include palazzi storici, siti archeologici, chiese antiche e biblioteche. Tra gli interventi già finanziati e in corso, si evidenzia il restauro e la rifunzionalizzazione del palazzo ducale di Lavello, per il quale sono stati stanziati 2,5 milioni di euro, trasformando l'edificio in un polo culturale per la comunità del Vulture.

Anche il sito archeologico di Porta Postergola a Matera aveva già ricevuto un finanziamento di 350.000 euro per scavo, messa in sicurezza e restauro. Un altro progetto di rilievo è il complesso francescano di Santa Maria degli Angeli ad Avigliano, fondato nel 1615 e considerato tra i beni culturali più importanti della Basilicata. Questo complesso è stato incluso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 del Ministero della Cultura, con un finanziamento di quasi 1,6 milioni di euro destinato al suo restauro e alla valorizzazione. L'intervento mira a rendere pienamente fruibile il sito, che custodisce tele del Bresciano e di Ceppaluni, sculture lignee policrome del Seicento e un chiostro di grande valore architettonico.

L'attenzione del governo verso la Basilicata si traduce in "cantieri aperti, monumenti restituiti ai cittadini, nelle comunità che ritrovano la propria storia", a dimostrazione di un impegno concreto per la valorizzazione delle radici culturali della regione.