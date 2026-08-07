Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ufficializzato lo sblocco di oltre 1,6 milioni di euro (precisamente 1.660.650,87 euro) destinati al patrimonio culturale lucano per il triennio 2025-2027. Questi significativi finanziamenti si inseriscono nel piano strategico "Grandi progetti beni culturali" del Ministero della Cultura, come annunciato dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. L'iniziativa mira a sostenere la valorizzazione e la tutela dei beni culturali della Basilicata attraverso due interventi strategici.

Progetti chiave: Matera e Laurenzana al centro

Le risorse saranno ripartite tra due località di grande valore storico e culturale. A Matera, un milione di euro sarà impiegato per il restauro e la valorizzazione degli straordinari ritrovamenti archeologici emersi nel piazzale di Porta Postergola. Tra questi, spiccano preziosi affreschi che promettono di arricchire ulteriormente l'offerta culturale della Città dei Sassi. Parallelamente, a Laurenzana, circa 660 mila euro sono stati stanziati per finanziare il progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato al restauro e al completamento del suo Castello Medievale. L'intervento prevede il recupero della corte, del pozzo monumentale e del terrazzo panoramico, con l'obiettivo di restituire alla comunità un simbolo identitario del territorio.

Il valore del patrimonio culturale e la sinergia istituzionale

Il presidente Vito Bardi ha commentato l'importanza di questi investimenti, affermando: "Restituire vita alla nostra storia è atto di tutela e investimento concreto sul futuro delle nostre comunità e sul turismo della Basilicata. I nostri beni culturali sono la nostra identità e il nostro orgoglio". Bardi ha espresso gratitudine al ministro Giuli e alla sottosegretaria Borgonzoni per la loro "attenzione costante verso la nostra regione", evidenziando come "quando le istituzioni lavorano insieme, con una visione chiara, i risultati arrivano". Anche la sottosegretaria Borgonzoni ha ribadito il suo impegno, sottolineando che "il patrimonio culturale italiano è la nostra più grande ricchezza, e continueremo a investire per tutelarlo e farlo vivere".

Un quadro più ampio: oltre 6 milioni di euro per la cultura lucana

Questi nuovi stanziamenti si inseriscono in un contesto di investimenti significativi che il Ministero della Cultura ha destinato alla Basilicata. Nel biennio 2024-2026, infatti, la regione ha beneficiato di finanziamenti complessivi che superano i 6 milioni di euro, dedicati al restauro e alla tutela del suo vasto patrimonio storico e artistico. Tra gli interventi già avviati o programmati, spiccano il restauro e la rifunzionalizzazione del palazzo ducale di Lavello, lo scavo e il restauro del sito archeologico di Porta Postergola a Matera, e il recupero di numerosi luoghi di culto. Un esempio emblematico è la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Avigliano, un complesso francescano del 1615, tra i più rilevanti della regione.

Questo sito è stato incluso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e riceverà quasi 1,6 milioni di euro per interventi di restauro e valorizzazione, garantendo la sua piena fruibilità per la comunità lucana.