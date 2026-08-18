Il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della sua 47ª edizione: il terzo dei Concerti di Belcanto. Protagonista di questo evento sarà il rinomato basso Adrian Sâmpetrean, che si esibirà sul prestigioso palcoscenico del Teatro Rossini il prossimo 20 agosto, con inizio alle ore 12. Un'occasione imperdibile per gli amanti dell'opera lirica e della musica classica, che vedrà il cantante rumeno proporre un repertorio variegato e affascinante.

Ad affiancare Sâmpetrean al pianoforte sarà il maestro Giulio Zappa, in un sodalizio artistico che promette grande intensità interpretativa.

Il programma del recital è un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri della storia della musica. Si spazierà da Franz Joseph Haydn, con la suggestiva “Raphaels Arie Nun scheint in vollem Glanze der Himmel” tratta da La Creazione, a Georg Friedrich Händel, con l’imponente “Why do the nations so furiously rage together?” dal Messiah. Non mancherà poi Wolfgang Amadeus Mozart, con la celeberrima “Madamina, il catalogo è questo” dal Don Giovanni, un classico del repertorio buffo.

Un viaggio musicale tra grandi compositori

Il concerto proseguirà con un'attenta selezione di brani che spaziano dal Barocco al Romanticismo. Saranno eseguite due Sonate per clavicembalo di Domenico Cimarosa, la C.

61 in Sol minore e la C. 27 in Si bemolle maggiore, che offriranno un assaggio della sua raffinata scrittura. Il programma includerà anche “Le renégate La hart, chant diabolique” di Gaetano Donizetti, un pezzo di grande impatto drammatico. La musica romantica sarà rappresentata da Felix Mendelssohn, con il lirico “Venezianisches Gondellied, Op. 30 N. 6” e il vivace “Leichtere Fahrt, Op. 53 N. 2”, entrambi dai suoi celebri Lieder ohne Worte.

Il recital culminerà con momenti di profonda emozione lirica. Il pubblico potrà ascoltare l’Aria di Giorgio “Cinta di fiori” da I Puritani di Vincenzo Bellini, un capolavoro del belcanto italiano. La chiusura sarà dedicata a Gioachino Rossini, il compositore a cui il festival è intitolato, con la “Scena Sì.

Tutto cangierà” e l’Aria di Alidoro “Là del ciel nell’arcano profondo” dalla sua opera La Cenerentola, brani che esaltano la vocalità del basso.

Adrian Sâmpetrean: un basso di caratura internazionale al ROF

La presenza di Adrian Sâmpetrean al Rossini Opera Festival sottolinea la sua crescente affermazione nel panorama lirico mondiale. Nato in Romania, Sâmpetrean ha completato la sua formazione musicale diplomandosi nel 2006 presso l’Accademia di musica della sua città natale, dove ha poi conseguito anche il master nel 2008. La sua carriera lo ha portato a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri e festival internazionali, consolidando la sua reputazione come interprete di grande talento e versatilità.

In questa 47ª edizione del ROF, il basso rumeno non si limiterà al solo Concerto di Belcanto. Sâmpetrean farà il suo debutto festivaliero nel ruolo di Mahomet II nell’opera Le Siège de Corinthe, un impegno di grande prestigio che testimonia la sua ascesa artistica. Inoltre, parteciperà allo Stabat Mater finale, un altro evento significativo in programma il 23 agosto, confermando il suo ruolo centrale all'interno della manifestazione pesarese.

Il prestigio del Rossini Opera Festival e i prossimi appuntamenti

Il Rossini Opera Festival, giunto alla sua 47ª edizione, si conferma un appuntamento annuale di eccellenza nel panorama internazionale dell’opera lirica. La manifestazione, che si svolge a Pesaro, è interamente dedicata alla riscoperta e valorizzazione delle opere di Gioachino Rossini, attirando artisti e pubblico da tutto il mondo.

Il Teatro Rossini, sede storica e cuore pulsante del festival, continua a essere un punto di riferimento culturale per la città, ospitando regolarmente produzioni liriche e concerti di altissimo livello.

La serie dei Concerti di Belcanto si concluderà con un ultimo appuntamento previsto per sabato 22 agosto, sempre alle ore 12 e nella suggestiva cornice del Teatro Rossini. Protagonista di questo finale sarà un altro illustre basso, Simón Orfila, che offrirà al pubblico un’ulteriore occasione per apprezzare la ricchezza e la profondità del repertorio belcantistico.