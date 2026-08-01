Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra, è intervenuta il 1° agosto 2026 al festival La Versiliana, sottolineando la necessità di separare cultura e politica. La musicista, in vista di un impegno in Russia, ha chiarito che l'invito a dirigere non è una provocazione, ma una scelta professionale, affermando: “Felice che mi abbiano chiamato a dirigere, non è una provocazione. Non sono un paggetto”.

La direttrice ha sottolineato la pericolosità di confondere gli ambiti dell'arte con le decisioni governative, parlando di una “china molto pericolosa”.

Ha ammonito contro il rischio di “cancellare oltre alla cultura russa anche il popolo russo”, paventando scenari estremi. Per Venezi, la cultura può essere un ponte e un mezzo di dialogo fondamentale in contesti internazionali tesi.

Scelte e polemiche mediatiche

Dopo l'annuncio del suo incarico in Russia, Venezi ha criticato le interpretazioni mediatiche riduttive. Ha citato un titolo di Libero, “‘Venezi alla corte di Putin’”, replicando: “Io non sono un paggetto. Vado dove ritengo opportuno, dirigo dove voglio”. Ha aggiunto di aver sempre dimostrato la sua autonomia, pagandone il prezzo, e di non essere asservita a nessuno.

Venezi ha ribadito il suo profondo legame con la cultura russa, un Paese di “grandissima storia e cultura per la letteratura e la musica”.

Ha letto Delitto e Castigo a nove anni e ha iniziato a studiare il russo per leggere in originale, riprendendone ora lo studio. La sua passione l'ha spinta a frequentare i Paesi dell’ex Unione Sovietica, con la loro “grande tradizione del repertorio sinfonico e operistico russo”.

Controversie e ruolo dell'artista

Riflettendo su episodi pregressi, la direttrice ha menzionato la pressione mediatica seguita alla controversia con la Fenice: “Sono stata sette mesi sulla graticola, sono state scritte oltre 2mila pagine”. Questa vicenda evidenzia come la carriera artistica possa essere segnata da complesse situazioni, oltre la pura esecuzione musicale. Il dibattito sul ruolo della cultura e della musica nella diplomazia e nella società resta centrale in contesti internazionali e di grande attualità.