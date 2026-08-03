La terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii, rassegna musicale che ha trasformato l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei in un palcoscenico globale, si è conclusa con un bilancio positivo. Dal 24 giugno al 27 luglio, 15 concerti e 3 appuntamenti speciali hanno attirato circa 45.000 spettatori, registrando un notevole incremento.

Successo internazionale e impatto turistico

Il successo è stato certificato da un'ampia partecipazione internazionale: il 53% del pubblico proveniva dall’estero (oltre 20 nazionalità) e il 31% da fuori regione. L'afflusso ha generato una significativa ricaduta economica sul turismo locale.

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco, ha confermato una visione che unisce archeologia e musica, con oltre 45.000 biglietti venduti e più di 2.000 ingressi aggiuntivi alla mostra sui calchi.

Valore culturale e dialogo con la storia

Le istituzioni hanno apprezzato l'iniziativa. Onofrio Cutaia, assessore regionale alla Cultura, ha evidenziato l'importanza di Beats of Pompeii per avvicinare pubblici diversi e valorizzare la storia. Giuseppe Tortora, sindaco di Pompei, ha parlato di un dialogo naturale tra la storia millenaria e la musica contemporanea, proiettando l'immagine di una città capace di custodire la memoria e vivere il presente.

Peppe Gomez, direttore artistico, ha individuato nella trasversalità l'elemento chiave del successo.

L'offerta musicale ha spaziato dal metal estremo al jazz, dalla canzone d’autore alla grande orchestra, parlando a un pubblico senza confini di età e nazionalità. Offrire esclusive mondiali e produzioni irripetibili è fondamentale per competere a livello globale.

L'Anfiteatro di Pompei: un palcoscenico d'eccezione

L'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, risalente al I secolo a.C. e tra le strutture meglio conservate dell'antichità, si conferma cornice ideale per manifestazioni culturali di alto profilo. La sua capacità di ospitare eventi contribuisce alla promozione e fruizione del patrimonio storico e culturale italiano, rafforzando il legame tra passato e presente.