La 47esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo ha preso il via il 25 agosto a Benevento, inaugurando ufficialmente la manifestazione con la consegna del prestigioso Premio Ugo Gregoretti a Maurizio De Giovanni. Lo scrittore partenopeo ha ricevuto il riconoscimento dalle mani di Orsetta e Ugo Gregoretti, rispettivamente figlia e nipote del regista che ideò il festival. De Giovanni ha espresso il suo onore nel ricevere un premio così significativo, intitolato a un “operatore culturale di livello estremo”, sottolineando come lo “sguardo ironico” di Gregoretti fosse un “modo intelligentissimo di guardare il mondo” e auspicando la presenza di più figure simili.

Il tema centrale di questa edizione del festival è il Mediterraneo. De Giovanni ha evidenziato la sua importanza storica e culturale, descrivendolo come “culla di civiltà” e “contatto tra civiltà”, fondamentale per la diffusione della cultura romana. Tuttavia, ha anche espresso preoccupazione per la sua attuale condizione, definendolo “una tomba” e un “argomento controverso” a causa delle rotte e dei passaggi legati alle guerre che purtroppo imperversano.

Eventi e protagonisti della serata inaugurale

La serata inaugurale ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui il direttore artistico Renato Giordano, giunto alla sua undicesima edizione alla guida del festival, e il sindaco Clemente Mastella.

Il sindaco ha ricordato il profondo legame tra la città e Maurizio De Giovanni, definendolo “cittadino onorario e amico di Benevento”. L'evento ha richiamato un vasto pubblico, animando diverse piazze e luoghi simbolo della città con un ricco programma di appuntamenti.

Tra gli eventi di spicco, l'incontro in Piazza Federico Torre con Michele Mari, vincitore del Premio Strega 2026, che ha presentato il suo romanzo “I convitati di Pietra”. Piazza Roma ha ospitato l'esibizione del rapper Dipinto, che ha coinvolto numerosi giovani. In Piazza Torre, il Maestro Enrico Salzano, storico e critico musicale, ha curato il Premio alla carriera “La musica a Benevento: i protagonisti”. Infine, Piazza Santa Sofia ha offerto lo spettacolo “Di cosa vive l’uomo?”, un omaggio alle canzoni di Kurt Weil e Bertold Brecht, interpretate da Peppe Servillo e Costanza Alegiani, accompagnati dall'Orchestra jazz del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento.

Il programma del festival e gli appuntamenti futuri

Benevento Città Spettacolo si configura come un appuntamento culturale di rilievo, proponendo un'ampia offerta di teatro, musica, libri e spettacoli che animano i luoghi più suggestivi della città. L'edizione 2026, sotto la direzione di Renato Giordano, si svolge dal 25 al 30 agosto, coinvolgendo un nutrito gruppo di artisti e protagonisti del panorama culturale e dello spettacolo. L'apertura ufficiale del festival è stata preceduta dall'AperiFestival al Foyer del Teatro La Salle, alla presenza delle autorità cittadine e degli organizzatori.

Il programma del festival si distingue per la sua trasversalità, includendo omaggi a figure di spicco come Annibale Ruccello e Peppino Di Capri, e numerosi eventi distribuiti nelle piazze cittadine, pensati per attrarre un pubblico eterogeneo.

Tra gli appuntamenti più attesi delle prossime serate, spicca lo spettacolo di Vincenzo Salemme in Piazza Pacca con “...E fuori nevica!”, affiancato da “Lo spettacolo della mia vita - 50 anni di teatro”. La manifestazione prosegue con una variegata proposta culturale che spazia da performance teatrali a concerti, da rassegne per famiglie a ulteriori omaggi a personalità di rilievo del mondo artistico italiano.