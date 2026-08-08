Il regista Berardo Carboni, autore del film "Greta e le favole nere", ha lanciato un'iniziativa di solidarietà per gli abitanti di Spin Time. Lo stabile occupato è stato recentemente evacuato a causa di un principio di incendio, lasciando molte famiglie in strada e costrette a presidiare l'edificio. Carboni ha deciso di regalare un biglietto del cinema a ciascun occupante coinvolto in questa difficile situazione.

L'iniziativa prevede la distribuzione di cinquecento biglietti tra l'8 e il 9 agosto presso il Cinema Giulio Cesare a Roma. Chiunque abbia risieduto o risieda a Spin Time può ritirare il proprio ingresso gratuito negli orari degli spettacoli.

Questo gesto, che coincide con l'uscita del suo ultimo film, mette in luce la grave emergenza abitativa che colpisce numerose famiglie romane.

Carboni ha motivato la sua scelta: “Regalare un po' di fresco, e spero un po' di incanto, a queste famiglie è un atto che considero dovuto e necessario”. Il regista ha sottolineato il suo legame personale con Spin Time, un luogo formativo per la sua carriera artistica. Ha ospitato gratuitamente le prove del suo spettacolo "Constitutional Circus" e attività sociali con l'associazione Natura Comune, di cui è co-fondatore. Carboni definisce Spin Time “un luogo di grande ispirazione, oltre che di fondamentale importanza per affrontare i temi dell'accoglienza e dell'abitare”.

Fiducioso in una pronta soluzione comunale, Carboni crede che questo dono possa comunque portare felicità e sollievo.

Un'onda di solidarietà culturale

L'idea di Carboni è stata ispirata da un'iniziativa simile promossa dal Cinema Astoria di Ravenna a favore degli occupanti di Spin Time. Questo gesto ha colpito profondamente il regista, diventando argomento di confronto con gli sceneggiatori del film, “come fosse una scena di un film”. Carboni ha espresso la sua emozione: “Sono giorni molto belli”, ricordando una celebre frase di Riccardo Cucciolla nel film "Sacco e Vanzetti" di Giuliano Montaldo: “Ricordati, figlio: la felicità dei giochi non tenerla tutta per te”.

L'offerta dei cinquecento biglietti al Cinema Giulio Cesare dimostra come la cultura possa essere strumento di inclusione e supporto per chi vive momenti difficili.

La storica sala romana accoglie le famiglie di Spin Time, offrendo uno spazio di svago e respiro. L'attenzione pubblica sul caso Spin Time è stata amplificata da numerose prese di posizione della società civile e della cultura, evidenziando la capacità delle iniziative artistiche e solidali di intervenire nelle emergenze urbane.

Spin Time e Cinema Giulio Cesare: pilastri cittadini

Il Cinema Giulio Cesare, nel quartiere Prati, è una delle sale storiche attive nella capitale, nota per la programmazione di qualità e le iniziative culturali. Riaperto negli anni Novanta, prosegue una tradizione dagli anni Cinquanta, ospitando proiezioni e dibattiti.

Spin Time è un punto di riferimento sociale e culturale nel centro di Roma.

Questo palazzo di oltre settemila metri quadrati, nel quartiere Esquilino, è occupato dal 2013 da comunità italiane e di migranti. È divenuto simbolo delle questioni legate all'abitare e all'accoglienza, ospitando spettacoli, concerti, laboratori e attività di mutualismo. La sua storia lo rende una delle esperienze di occupazione più durature e significative a Roma, con un forte legame con il territorio.

L'emergenza abitativa di Spin Time è monitorata dagli enti locali. Iniziative come quelle di Berardo Carboni e del Cinema Giulio Cesare sono cruciali per mantenere alta l'attenzione pubblica sui temi della solidarietà e della coesione sociale, sottolineando il ruolo dell'arte e della cultura nel supportare le comunità vulnerabili.