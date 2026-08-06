Il critico musicale Riccardo Bertoncelli ha svelato il celebre scontro con Francesco Guccini, anni Settanta. Bertoncelli fu definito «di sinistra e demenziale» nei versi di «Avvelenata», noto brano. «Mi sono accorto che mi aveva inserito in una sua canzone solo dopo che mi telefonarono degli amici», ha affermato, sorpreso di trovarsi citato in un brano celebre.

Nonostante le tensioni tra critica e musica, Bertoncelli precisò: «Con Guccini ci volevamo bene. Il confronto fu acceso, ma il rispetto intatto». La polemica si attenuò. «Ci siamo chiariti presto, senza rancore», ha aggiunto.

L'episodio si risolse positivamente, un raro esempio di dissidio superato dal dialogo nella canzone d'autore.

Le origini dello scontro e l'impatto di 'Avvelenata'

Lo scontro nacque con «Avvelenata» (1976), dall'album «Via Paolo Fabbri 43». Bertoncelli era influente critico musicale, con piglio controcorrente. Il brano di Guccini divenne manifesto di insofferenza verso una critica e un clima culturale percepito da Guccini come distante dai musicisti. La menzione di Bertoncelli nel brano è iconica, ricordata negli aneddoti.

Nonostante il clamore, i rapporti non si deteriorarono. Negli anni, si confrontarono in pubblico e privato. La loro vicenda testimonia come il confronto dialettico fu parte della vitalità musicale, ridefinendo il ruolo della critica e rafforzando il legame tra musica e cultura.

Riccardo Bertoncelli: carriera e il dialogo con Guccini

Bertoncelli, critico e saggista, vanta una lunga carriera e volumi su musica rock e d'autore. Il rapporto con Guccini è un caso emblematico di interazione artista-critica. La sua carriera toccò testate storiche, da riviste a giornali. Guccini riconobbe l'importanza della critica, pur insofferente a interpretazioni. «Avvelenata», a decenni, resta simbolo della vivace stagione della canzone italiana, tra polemiche, confronti e autenticità rara.

La riappacificazione tra Bertoncelli e Guccini, pubblica e privata, ha offerto una sincera rappresentazione del rapporto tra creatori e narratori musicali.