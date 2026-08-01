L'artigianato valdostano continua a "affascinare ed emozionare", come evidenziato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy. Questa dichiarazione è stata fatta in occasione della presentazione della Foire d'été, un evento cruciale dedicato alle produzioni artigianali tipiche della Valle d'Aosta. La manifestazione, che si tiene ad Aosta, rappresenta uno dei momenti più significativi per la promozione e la valorizzazione del ricco patrimonio artigianale locale.

Bertschy ha sottolineato l'importanza della tradizione artigianale quale elemento fondamentale dell'identità valdostana, capace di trasmettere emozioni a residenti e visitatori.

Ha affermato che l'artigianato regionale è in grado di "raccontare storie, trasmettere valori e mantenere vivo il legame con il territorio". La Foire d'été, in programma ad agosto, coinvolge numerosi artigiani che espongono opere in legno, pietra, ferro battuto e tessuti, offrendo una panoramica sulle competenze e la creatività locali.

La Foire d'été: patrimonio culturale e innovazione

In Valle d'Aosta, l'artigianato è un patrimonio culturale riconosciuto, oltre che un settore economico rilevante. La Foire d'été permette agli artigiani di esporre le proprie creazioni, favorendo l'incontro tra tradizione e innovazione. L'iniziativa attira ogni anno un vasto pubblico, interessato a scoprire tecniche e materiali.

L'evento, nel centro storico di Aosta, coinvolge anche le nuove generazioni di artigiani, contribuendo a rinnovare e tramandare le competenze.

Sostegno istituzionale all'artigianato locale

L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove attivamente l'artigianato locale attraverso iniziative come la Foire d'été e la Foire de Saint-Ours. Questi eventi sono considerati essenziali per la salvaguardia e la trasmissione del sapere artigianale. Un dossier regionale indica che l'artigianato tipico valdostano include lavorazioni in legno, ferro, pietra, tessuti e cuoio, elementi distintivi dell'identità culturale. Le istituzioni supportano la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani artigiani, garantendo continuità e innovazione nel settore.