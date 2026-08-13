Una significativa novità è stata introdottta per i visitatori dei castelli di Saint-Pierre e di Gressoney-Saint-Jean in Valle d'Aosta. L'assessorato regionale alla cultura ha lanciato una nuova offerta di biglietti cumulativi, pensata per agevolare e arricchire la fruizione del vasto patrimonio museale, sia di carattere culturale che naturalistico, della regione.

Le Nuove Formule di Ingresso Cumulativo

L'iniziativa prevede due distinte opzioni di biglietto, ciascuna al costo di 12 euro. È disponibile una tariffa ridotta a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni è stata fissata una tariffa speciale di soli 3 euro.

La prima formula permette l'accesso combinato al Castel Savoia e all’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz, offrendo un percorso tra storia e natura. La seconda opzione, invece, unisce l'esperienza dell’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz alla scoperta del Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, approfondendo gli aspetti naturalistici del territorio.

La 48ª Giornata Internazionale dei Musei in Valle d'Aosta

L'introduzione di questi biglietti cumulativi si inserisce in un calendario ricco di eventi, culminato con la celebrazione della 48ª Giornata Internazionale dei Musei. Per l'occasione, la Valle d'Aosta ha proposto un ampio programma di iniziative, con aperture gratuite, visite guidate e laboratori didattici, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e adulti.

Diversi siti museali di rilievo hanno aderito all'evento, tra cui il MegaMuseo di Aosta, il Castello Gamba di Châtillon, il Mar di Aosta e il Mav di Fénis. In un gesto significativo, l'ingresso gratuito per la Giornata Internazionale dei Musei è stato esteso anche al Castel Savoia, uno dei gioielli inclusi nella nuova offerta cumulativa.

Eventi e Attività Dedicate

Il Castello Gamba di Châtillon ha ospitato, alle 11:30 e alle 16:00, “Ponti di memoria”, un percorso espositivo che ha esplorato il legame tra arte, memoria e conflitti contemporanei attraverso le opere di artisti come Arturo Martini, Giacomo Manzù, Umberto Mastroianni e Binta Diaw. Al MegaMuseo di Aosta, le visite delle 11:30 e delle 14:00 sono state dedicate a “Il Volto dell’uomo dell’Età del Rame”, un'analisi approfondita condotta da un'antropologa sulle tecniche di ricostruzione facciale di un cranio rinvenuto nel Dolmen II.

Il Mar – Museo Archeologico Regionale ha proposto alle 16:30 “Tria nomina: tre nomi per un Romano”, un'attività per famiglie volta a scoprire le storie degli antichi abitanti di Augusta Prætoria attraverso le epigrafi. Infine, il Mav – Museo dell’Artigianato Valdostano di Fénis ha offerto ingresso gratuito, visite guidate alle 11:00, 14:30 e 16:00, e una divertente caccia al tesoro per i più piccoli.

Queste iniziative congiunte mirano a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della regione, offrendo nuove e accessibili opportunità di visita e promuovendo un maggiore coinvolgimento del pubblico attraverso tariffe agevolate e un'ampia gamma di attività educative e ricreative.