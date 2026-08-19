Dal 13 al 15 novembre, Pescara si appresta a ospitare la quarta edizione di "Birre d'Abruzzo", un evento interamente dedicato alla valorizzazione del comparto brassicolo regionale. La manifestazione riunirà dodici birrifici abruzzesi, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie produzioni di qualità a un vasto pubblico e a operatori del settore Ho.Re.Ca. e buyer nazionali e internazionali.

L'iniziativa, promossa dalla Regione Abruzzo tramite il Dipartimento regionale Agricoltura e organizzata dall'Arap (Azienda Regionale delle Attività Produttive), si terrà al Padiglione D.

Becci del Porto Turistico. Il Festival si articolerà in spazi espositivi e di vendita, aree dedicate ai food truck, momenti istituzionali, convegni tematici, attività ludiche e masterclass per approfondire la conoscenza del prodotto e della sua storia.

Un appuntamento strategico per l'economia regionale

Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, ha espresso grande soddisfazione per la crescita costante dell'evento: "Questa manifestazione, fortemente voluta e sostenuta dalla Regione, continua a crescere ogni anno e ne siamo molto soddisfatti. Continuiamo a promuovere i nostri prodotti nel mondo, portando le eccellenze abruzzesi, come la birra artigianale, sempre più apprezzata in Italia e all'estero, oltre i confini regionali".

Imprudente ha evidenziato come l'organizzazione anticipata sia "segno che rappresenta un appuntamento sempre più strutturato, un punto di riferimento per un settore strategico per l’economia regionale e l’agroalimentare abruzzese".

I dodici birrifici aderenti sono: NABO’ SRL; BEER PARK Società Agricola A.R.L.; Birrificio Golden Rose; Birrificio Maiella di Di Prinzio Massimiliano; Delphinbeer di Giuseppe Villani; Società Agricola Montana SS; Agricola Marsos Birra; Soc. Agr. MALAM di De Luca S.S.; Hopera di Marrone Antonella; Epidauro SRL – Birrificio Abruzzese; Spazio Birra SRL – Birrificio Mezzopasso; Fermeto Marso SRL. Questi avranno l'occasione di incontrare operatori professionali, facilitando nuove opportunità di business.

Esperienza gastronomica e opportunità B2B

L'offerta gastronomica sarà curata da cinque operatori food truck, selezionati da Arap Abruzzo, le cui postazioni sono state assegnate prima della scadenza. Saranno presenti Lo Stuzzo de Lu Re, Magn e Zitt di Barbetta Fabio, Sunshine Cafe, Lu Pianellese e Terramano, che proporranno abbinamenti con le produzioni brassicole regionali, arricchendo l'esperienza dei visitatori.

Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, ha illustrato l'obiettivo primario dell'iniziativa: "L’obiettivo è favorire il contatto diretto tra le imprese brassicole partecipanti e gli operatori professionali interessati, creando nuove occasioni di relazione e possibili opportunità commerciali".

La manifestazione, infatti, "affianca alla promozione verso il grande pubblico anche una concreta dimensione B2B, contribuendo ad accompagnare le aziende nella conoscenza di nuovi interlocutori e nell’ampliamento dei propri mercati di riferimento, a livello nazionale e oltre".