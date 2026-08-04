Le macchine di Leonardo da Vinci saranno le indiscusse protagoniste di una nuova mostra a Bologna, ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Pallavicini. L'esposizione, intitolata “Genio e innovazione”, aprirà i battenti il 24 settembre e proseguirà fino al 17 gennaio, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante nell'ingegno leonardesco. Sotto il coordinamento di Francesco Bogliolo, la rassegna presenterà una trentina di modelli, fedelmente realizzati in legno e altri materiali dell'epoca, seguendo i principi e i disegni originali del celebre inventore e artista del Rinascimento.

L'ingegno di Leonardo: dai disegni ai modelli

Le opere esposte sono frutto del meticoloso lavoro di Giorgio Cegna, già docente e titolare della prima Cattedra di Decorazione all'Accademia di Belle Arti di Roma, e dei suoi allievi provenienti dalla Pusa University di Assisi. Il percorso allestito nelle suggestive sale affrescate di Palazzo Pallavicini illustra l'incredibile visione di Leonardo attraverso creazioni iconiche. Tra queste spiccano la bicicletta, ispirata al celebre disegno del 1493, e i rivoluzionari prototipi di volo come il paracadute, il deltaplano e l'elicottero, che rappresentano le sue audaci sfide ai limiti della forza di gravità.

La mostra non trascura i dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, presentando modelli come la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il cric.

L'ingegno meccanico puro prende forma anche attraverso il martello a movimento continuo, il misuratore di vento e i complessi sistemi di sollevamento, inclusi i pesi con carrucola e la carrucola a due pesi. Ogni manufatto testimonia la straordinaria capacità di Leonardo di tradurre l'osservazione della natura e le leggi della fisica in soluzioni tecniche di sorprendente modernità e lungimiranza.

L'Istrice: un simbolo di speranza

Un'opera di particolare rilievo all'interno dell'esposizione è l'Istrice, una monumentale installazione lignea lunga ben 12 metri. Ispirata ai bozzetti di Leonardo da Vinci, questa creazione è stata realizzata utilizzando legno recuperato da aree colpite da conflitti.

La sua presenza reinterpreta un ingegno originariamente concepito per scopi bellici, trasformandolo in un potente simbolo di speranza e rigenerazione. La precisione artigianale nella realizzazione di tutti i modelli, che combina materiali storici come legno, cordame e tela con un rigoroso rispetto dei Codici vinciani, offre ai visitatori l'opportunità unica di apprezzare i manufatti nella loro fedeltà storica e scientifica.

L'esposizione rappresenta un'occasione imperdibile per approfondire la comprensione delle leggi della fisica e delle intuizioni profetiche di Leonardo. Attraverso questa esperienza immersiva, i visitatori potranno esplorare il pensiero e la creatività di uno dei più grandi geni della storia, riscoprendo l'attualità e la portata innovativa del suo lavoro.