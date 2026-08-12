La rassegna cinematografica "Sotto le stelle del cinema" ha concluso la sua edizione estiva a Bologna, registrando un'affluenza straordinaria e un vero e proprio record di partecipazione con ben 210.000 spettatori che hanno affollato Piazza Maggiore. L'evento, ormai consolidato come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti nel ricco calendario estivo della città, ha saputo trasformare il cuore pulsante del centro storico bolognese in un suggestivo e imponente cinema all'aperto. Qui, un pubblico vasto ed eterogeneo, composto da cittadini e visitatori, ha potuto godere delle proiezioni serali curate con maestria dalla Cineteca di Bologna, vivendo un'esperienza culturale e sociale unica.

Un successo di pubblico che conferma la vitalità culturale

L'edizione di quest'anno ha superato ogni più rosea aspettativa in termini di presenze, con un totale complessivo di 210.000 persone che hanno animato le serate estive di Piazza Maggiore. La rassegna si è distinta non solo per l'impressionante numero di partecipanti, ma anche per la straordinaria ricchezza e la diversità delle proposte cinematografiche offerte. Il programma ha presentato una selezione accurata e variegata di film, spaziando tra generi ed epoche, e si è arricchito ulteriormente grazie alla presenza di numerosi ospiti di rilievo. Tra questi, importanti registi e attori hanno partecipato a incontri e dibattiti, offrendo al pubblico preziosi momenti di approfondimento e confronto.

Questa formula vincente ha permesso a migliaia di persone di vivere un'esperienza cinematografica immersiva e coinvolgente in uno dei contesti urbani più affascinanti d'Italia. Il grande successo di pubblico registrato conferma inequivocabilmente l'importanza strategica e il valore inestimabile di iniziative culturali di questa portata per la vitalità, l'identità e l'attrattiva di Bologna, rafforzandone il ruolo di città culturalmente dinamica.

La Cineteca di Bologna: custode e promotrice del cinema

La Cineteca di Bologna, ente promotore e vera e propria anima culturale della rassegna "Sotto le stelle del cinema", vanta una lunga, illustre e riconosciuta tradizione nel campo della valorizzazione del patrimonio cinematografico e nella promozione attiva della cultura del cinema, sia in Italia che a livello internazionale.

Questa prestigiosa istituzione si erge come un pilastro fondamentale per la conservazione, il restauro meticoloso e la diffusione capillare di opere cinematografiche di ogni epoca e provenienza. Il suo impegno si manifesta anche nell'organizzazione costante di eventi, festival di risonanza e attività educative mirate a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato, dai neofiti agli esperti. Tra le sue eccellenze riconosciute a livello mondiale, la Cineteca gestisce con cura la Biblioteca Renzo Renzi, un punto di riferimento per gli studi cinematografici, e il rinomato laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata, celebre per la sua expertise e i suoi contributi alla salvaguardia della memoria filmica.

La manifestazione "Sotto le stelle del cinema" si conferma, quindi, come uno degli appuntamenti di punta e più significativi del calendario estivo bolognese, contribuendo in maniera determinante a rafforzare la posizione della città come un punto di riferimento imprescindibile e di eccellenza per tutti gli amanti e gli studiosi del cinema. Questa iniziativa di grande impatto è parte integrante di un più ampio e articolato programma di attività culturali che la Cineteca di Bologna promuove con dedizione e continuità durante tutto l'arco dell'anno, consolidando incessantemente il suo impegno nella diffusione e celebrazione della settima arte.