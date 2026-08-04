Il Bolzano Festival Bozen si prepara ad animare la città con un mese di grande musica, in programma dal 4 agosto al 4 settembre. La ventiduesima edizione della rassegna vedrà la partecipazione di stelle internazionali del pianoforte e di giovani talenti emergenti, offrendo un programma ricco e variegato.

Tra i protagonisti del Busoni Piano Festival spiccano nomi di calibro mondiale come Grigory Sokolov, Arcadi Volodos, Martha Argerich in duo con Lilya Zilberstein, Igor Levit e Josu de Solaun. A questi si affiancheranno i vincitori dei maggiori concorsi internazionali, tra cui i promettenti Yifan Wu, Zhonghua Wei, Sandro Nieberidze, Aristo Sham e Nikola Meeuwsen.

La Fondazione Busoni-Mahler, ente organizzatore, ha annunciato che il festival coinvolgerà l'intera città di Bolzano, trasformando strade, piazze, chiese e cortili in palcoscenici per la musica. L'obiettivo è dare spazio sia ai talenti locali che a quelli internazionali, con numerose iniziative gratuite per il pubblico. L’inaugurazione si terrà al Parco delle Semirurali, dove l’Orchestra Haydn, sotto la direzione di Alessandro Bonato, accompagnerà la pianista Mariangela Vacatello. Il programma della serata sarà dedicato a celebri sinfonie dalle opere di Verdi e Rossini e al Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Rachmaninov.

Le grandi orchestre giovanili e l'identità del festival

Un appuntamento fisso e molto atteso è il ritorno a Bolzano delle due più importanti orchestre giovanili d’Europa: la European Union Youth Orchestra (EUYO) e la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO).

Queste formazioni terranno le loro residenze estive in città e si esibiranno in quattro concerti al Teatro Comunale, nelle serate del 7, 13, 19 e 21 agosto. Il direttore artistico Peter Kainrath ha sottolineato come “Musica e gioventù da sempre danno al Festival bolzanino una identità unica molto di più di tante altre realtà europee”.

Kainrath ha ricordato il legame storico del festival con la valorizzazione dei giovani talenti, citando Arturo Benedetti Michelangeli, che aprì le porte ai giovani pianisti tramite il concorso Busoni, e Claudio Abbado, che portò a Bolzano le eccellenze delle orchestre giovanili europee e fondò l’Accademia Mahler. Il programma di questa ventiduesima edizione, ha aggiunto, “è uno specchio vivacissimo di questa identità che guarda sempre al futuro”.

Simposio internazionale e gran finale

Il festival arricchisce la sua offerta con il simposio internazionale “The artist of the future”, in programma dal 27 al 29 agosto. L'evento vedrà confrontarsi artisti ed esperti provenienti da Giappone, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti, per discutere di nuovi modelli di identità e carriere artistiche per i talenti del panorama attuale.

La chiusura del festival, fissata per il 4 settembre al Teatro Comunale, sarà affidata alla Mahler Academy Orchestra. Questa formazione, composta da 50 studenti e 50 professionisti provenienti da prestigiosi ensemble europei, sarà diretta da Philipp von Steinaecker nell'esecuzione della Sinfonia n. 4 di Mahler.

La Fondazione Busoni-Mahler, in quanto promotrice del festival, si conferma un punto di riferimento culturale per la promozione della musica classica a Bolzano e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Attraverso iniziative come il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e l’Accademia Mahler, la Fondazione si impegna a offrire opportunità di formazione e visibilità a livello internazionale.