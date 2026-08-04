Il regista Angelo Bonito ha presentato il suo nuovo film, "Fame d'aria", un'opera cinematografica che si addentra nel complesso tema dell'autismo e delle profonde dinamiche familiari che ne derivano. Tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, il film esplora la vicenda di una famiglia alle prese con la solitudine e la ricerca di una possibile salvezza, offrendo uno sguardo intenso sulle sfide e le speranze che scandiscono la quotidianità di chi vive questa condizione.

La narrazione si snoda attorno a un nucleo familiare che si trasferisce in un piccolo paese di montagna, animato dalla speranza di ritrovare una nuova serenità.

Tuttavia, la realtà si rivela più intricata del previsto: il protagonista si trova ad affrontare l'isolamento sociale e le incomprensioni legate alla gestione di un figlio autistico. La pellicola evidenzia il profondo senso di solitudine che spesso accompagna queste situazioni, ma al contempo illumina la possibilità di riscatto e di una rinascita attraverso il confronto e la solidarietà.

"Fame d'aria": un viaggio tra isolamento e riscatto

"Fame d'aria" si distingue per la sua capacità di raccontare l'autismo non solo come una condizione clinica, ma come una realtà che coinvolge in maniera profonda l'intera famiglia. Il regista Bonito ha sottolineato come il film intenda essere "un viaggio nella solitudine e nella salvezza, dove ogni personaggio è chiamato a confrontarsi con i propri limiti e le proprie paure".

L'opera si concentra sulle difficoltà quotidiane, ma anche sulle piccole, significative conquiste che possono rappresentare un punto di svolta cruciale per i protagonisti.

L'ambientazione della storia in una località di montagna contribuisce a rafforzare il senso di isolamento, ma offre parallelamente uno scenario di grande suggestione visiva, che accompagna lo sviluppo emotivo dei personaggi. Il film si propone come un importante strumento di sensibilizzazione, invitando il pubblico a una riflessione approfondita sulle sfide e sulle opportunità che l'autismo può comportare all'interno di un nucleo familiare.

Sostegno istituzionale e accoglienza

"Fame d'aria" è una produzione di Groenlandia con Rai Cinema, realizzata in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

Il progetto ha ottenuto il significativo sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte, a conferma dell'importanza che le istituzioni riconoscono a tematiche sociali di grande attualità come quella dell'autismo. La pellicola è stata presentata in anteprima in occasione di diversi eventi dedicati al cinema italiano, suscitando un notevole interesse per il suo approccio realistico e sensibile al tema trattato.

Il coinvolgimento di attori e professionisti di spicco del settore ha contribuito a elevare "Fame d'aria" a un progetto di rilievo nel panorama cinematografico nazionale, offrendo una rappresentazione autentica e rispettosa delle difficoltà vissute dalle famiglie che affrontano la realtà dell'autismo, e al contempo evidenziando la loro resilienza e la ricerca di salvezza.