In occasione della Giornata internazionale del cane, che ricorre il 26 agosto e fu istituita negli Stati Uniti nel 2004 dall'esperta Colleen Paige in ricordo dell'adozione del suo primo Labrador Sheltie, emerge con chiarezza la crescente importanza dei nostri amici a quattro zampe. Questa ricorrenza è diventata un simbolo dell'attenzione verso il benessere degli animali domestici, specialmente in viaggio e durante le vacanze.

Il fenomeno del pet tourism è in espansione, come evidenziato da una ricerca Jfc: in Italia si contano circa 16,5 milioni tra cani e gatti registrati, un numero che supera di 2,3 volte quello dei figli sotto i 14 anni.

A livello europeo, gli animali da affezione raggiungono i 198 milioni. Nell'estate 2026, gli italiani hanno mostrato una preferenza per le mete montane e dell'Appennino (35,4%), con il Trentino Alto Adige in testa come regione più pet friendly, seguito da Emilia Romagna e Toscana. Tra le destinazioni estere, Francia, Spagna e Germania sono le più gettonate. Chi viaggia con il proprio cane soggiorna in media dodici notti, con una spesa aggiuntiva giornaliera di 22,20 euro per l'animale. Questo coinvolge oltre 3.975.000 nuclei familiari, generando più di 73 milioni di presenze turistiche e un valore stimato di 9,56 miliardi di euro, con un potenziale che potrebbe raggiungere i 15,8 miliardi.

L'adeguamento del settore turistico include anche i mezzi di trasporto: Vueling, ad esempio, ha trasportato nel 2025 oltre 100.000 animali, di cui 15.000 da e per aeroporti italiani, e già 60.000 tra gennaio e luglio 2026.

Per garantire viaggi sicuri, VetBook raccomanda particolare attenzione agli animali più anziani, poiché oltre l'80% dei cani sopra gli otto anni soffre di problemi articolari, necessitando di movimento adeguato e protezione dagli sbalzi termici. Nonostante il 40% degli italiani rinunci ancora alla vacanza con il pet per difficoltà logistiche, le opportunità e i servizi dedicati sono in aumento: esempi virtuosi includono Bibione con l'app Zampa SiCura, la "Carta dei Percorsi per Cani" nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e spiagge specializzate come la Bau Beach di Pur sul Lago di Ledro e la Fido Beach Li Salineddi a San Teodoro, in Sardegna.

Eventi e Iniziative per gli Amici a Quattro Zampe

Tra gli appuntamenti di rilievo, la cinquantesima edizione di Quattrozampeinfiera si terrà il 3 e 4 ottobre 2026 al Parco Esposizioni Novegro a Milano. La manifestazione proporrà iniziative come il "Senior & Disabled Dog Point", dedicato a cani anziani o con disabilità, e l'UsatoPet, che invita a donare accessori non più utilizzati per una seconda vita. Per chi desidera coccolare il proprio cane anche a casa, è disponibile il libro “Massaggi per cani felici” di Françoise Claustres ed Elodie Martins, che offre tecniche per favorire rilassamento e benessere, utili in situazioni di stress o agitazione.

Destinazioni Pet Friendly in Italia ed Europa

L'offerta turistica si sta specializzando per accogliere al meglio i cani e i loro accompagnatori. Le destinazioni montane, come il Trentino Alto Adige, si confermano leader in Italia, affiancate da località marine e naturali con servizi dedicati. In Europa, Francia, Spagna e Germania mantengono il loro primato come mete preferite. La presenza di servizi specifici – come aree di sgambamento, assistenza veterinaria, kit di benvenuto nelle strutture ricettive e spiagge attrezzate – migliora l'esperienza per le famiglie e promuove una maggiore sostenibilità. È fondamentale, tuttavia, verificare sempre le regole locali, inclusi i limiti di peso, l'uso del guinzaglio e le modalità di accesso alle diverse aree, per garantire la sicurezza e il benessere degli animali domestici.

Il pet tourism si consolida come un fenomeno in crescita costante, sostenuto da dati economici significativi e da un'offerta culturale, commerciale e territoriale in continua evoluzione. L'integrazione degli animali domestici nei contesti sociali, ricreativi e turistici non è più un'eccezione, ma riflette un cambiamento strutturale nelle abitudini di viaggio e nei modelli di vacanza degli italiani.