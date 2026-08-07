Il Ministero della Cultura ha approvato lo stanziamento di 13,4 milioni di euro per l’Umbria (2025-2027), nell’ambito del Piano strategico ‘Grandi progetti beni culturali’. Lucia Borgonzoni ne ha annunciato la ripartizione tra siti storici e museali.

Interventi Finanziati

A Gubbio, 2 milioni per percorsi tra i giardini ducali, le vigne e l’arte contemporanea di Palazzo Ducale, e 4 milioni al Parco Archeologico del Teatro Romano. Ad Assisi, 400 mila euro al completamento del Museo della Porziuncola, e 4 milioni al recupero dell’antico Episcopio e del Santuario della Spoliazione.

A Piediluco (Terni), 3 milioni per la riqualificazione di Villalago e parco storico.

Contesto e Obiettivi Regionali

Borgonzoni ha sottolineato: “il patrimonio culturale italiano è la nostra più grande ricchezza, e continueremo a investire per tutelarlo e farlo vivere”. L’intervento si inserisce in un quadro ampio di politiche regionali e nazionali per la valorizzazione e sicurezza dei beni culturali pubblici. La Regione Umbria ha approvato il “Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di luoghi e spazi del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico”, che assegna 5 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021‑2027.

L'obiettivo è mettere in sicurezza e restituire ai cittadini i luoghi simbolo del territorio.

Le iniziative del Ministero della Cultura e della Regione Umbria rappresentano un investimento strategico per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.