Un significativo impulso al patrimonio culturale delle Marche è stato annunciato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ha confermato l'arrivo di 22.640.000 euro per il triennio 2025-2027. Questi fondi, approvati in via definitiva nell'ambito del Piano Strategico 'Grandi progetti beni culturali' del Ministero della Cultura, sono destinati a interventi di tutela e valorizzazione in diverse località della regione.

Il finanziamento si concentrerà su luoghi simbolo del territorio. A Potenza Picena, in provincia di Macerata, sono stati stanziati 10 milioni di euro per il restauro di Villa Buonaccorsi e dei suoi giardini storici.

Ad Ancona, la Mole Vanvitelliana riceverà 5,3 milioni di euro. Nel Fermano, Grottazzolina beneficerà di 1,3 milioni per Palazzo Pupilli, mentre Sant'Elpidio a Mare vedrà 1 milione di euro destinato all'Archivio storico comunale e alla Biblioteca 'A. Santori'. Porto Sant'Elpidio otterrà 2,1 milioni per Villa Nicola Maroni, Ponzano di Fermo 1 milione per l'ex Chiesa del Crocifisso e Monte Urano 1,94 milioni per l'ex Chiesa Farfense in Piazza Leopardi.

Investimenti strategici per la cultura

La sottosegretaria Borgonzoni ha enfatizzato l'importanza di tali investimenti, dichiarando: “Il patrimonio culturale italiano è la nostra più grande ricchezza, e continueremo a investire per tutelarlo e farlo vivere”.

Il Piano Strategico 'Grandi progetti beni culturali' si conferma uno strumento cruciale per il Ministero della Cultura nel sostenere interventi di restauro, valorizzazione e messa in sicurezza di edifici storici e complessi architettonici di particolare rilievo su tutto il territorio nazionale.

Il quadro complessivo dei finanziamenti nelle Marche

Questi nuovi stanziamenti si inseriscono in un contesto più ampio di supporto alla cultura marchigiana. Il Ministero della Cultura ha infatti impegnato una cifra complessiva di 221,3 milioni di euro per la regione, includendo risorse provenienti dal PNRR Cultura e altri fondi ministeriali. Il PNRR, in particolare, contribuisce con oltre 124 milioni di euro, distribuiti su quasi 400 interventi.

Tra gli interventi più significativi già avviati o previsti figurano la riqualificazione del complesso delle ex Casermette di Torre del Parco a Camerino, con un finanziamento di oltre 23 milioni di euro, destinato a custodire e salvaguardare i beni culturali danneggiati dalle calamità naturali. Ulteriori risorse sono state allocate per lo Sferisterio di Macerata (500mila euro), la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino (6 milioni) e il giardino storico di Castel di Lama (2 milioni).

Nell’ambito dei Grandi Progetti Beni Culturali, oltre ai nuovi fondi annunciati, il Ministero ha già investito oltre 7 milioni di euro per il restauro di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena e ha previsto adeguate risorse per la valorizzazione della Mole Vanvitelliana di Ancona.

Per il “Bando Borghi”, è stata destinata una somma di 20 milioni per la rinascita infrastrutturale e sociale di Montalto delle Marche. Altri 35,3 milioni di euro sono stati impiegati per la tutela e salvaguardia dei beni culturali, con quasi 7 milioni per i musei statali, 3 milioni per gli archivi e 2,6 milioni per le biblioteche regionali. Questi stanziamenti riflettono una strategia complessiva di promozione e salvaguardia del ricco patrimonio culturale marchigiano.