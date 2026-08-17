Il dibattito sulle origini di Omero, il leggendario autore dell'Iliade e dell'Odissea, si riaccende con nuove ipotesi. Il ricercatore turco Altan Altin ha rilanciato la tesi secondo cui il poeta avrebbe composto la sua epopea in una grotta nei pressi di Izmir, l'antica Smirne, sulla costa egea della Turchia. Questa teoria, che attribuisce a Omero radici anatoliche, trova risonanza nel contesto del rinnovato interesse per l'Odissea, anche grazie al successo cinematografico. Secondo Altin, la località, conosciuta localmente come la "Valle di Omero", ha sempre attratto visitatori, legati alla leggenda del poeta.

Questa tradizione secolare è stata documentata anche dal cronista e geografo greco del II secolo Pausania, che menzionava il fiume Meles e la grotta dove si diceva che Omero avesse composto le sue opere. La discussione sulla vita e sul luogo esatto della sua nascita, nell'VIII secolo avanti Cristo, continua ancora oggi.

Le evidenze archeologiche e la grotta di Bornova

A sostegno della sua tesi, Altan Altin indica un fregio del III secolo a.C. che raffigura la divinizzazione di Omero. Secondo il ricercatore, questo bassorilievo riprodurrebbe con notevole precisione la grotta di Bornova, un dettaglio finora inosservato. Le scoperte archeologiche nell'area corroborano questa connessione: l'archeologo Mehmet Akif Erdem ha evidenziato come le monete rinvenute, con l'immagine di Omero, suggeriscano che gli abitanti dell'antica Smirne lo considerassero uno dei loro.

Un'altra significativa testimonianza proviene da Yesilova Höyük, un sito neolitico considerato il più antico insediamento umano preistorico di Izmir. Qui è stato scoperto un busto di Omero con un'iscrizione che recita: "Ho compilato l'Iliade e l'Odissea epiche su questa terra. Ho vissuto a Bornova." Questi ritrovamenti alimentano la convinzione che la regione abbia avuto un ruolo centrale nella vita e nell'opera del poeta.

Il dibattito sulle origini e le iniziative locali

Nonostante le evidenze, la questione delle origini di Omero rimane un tema di acceso dibattito. Sebbene Bornova rivendichi con forza la "paternità" del poeta, anche l'isola greca di Chio, insieme ad altre cinque località, si contende i natali.

Altin stesso riconosce che Omero fosse originario dell'Ionia, un'antica regione costiera dell'Asia Minore che includeva sia Smirne che Chio.

La città di Bornova, che già ospita una fiera del libro dedicata a Omero e una statua di Ettore, sta ora pianificando di ristrutturare la grotta e aprirla ai visitatori. L'obiettivo è capitalizzare il rinnovato interesse per l'antico poeta e promuovere la città come luogo d'origine. Il sindaco di Bornova, Omer Eski, ha sottolineato l'importanza di "preservare l’eredità di Omero", definendolo "uno dei padri fondatori della letteratura" e un dovere verso l'umanità.

Tuttavia, questa visione non è universalmente condivisa. In passato, esponenti locali del partito al governo Akp avevano proposto di rinominare la "Valle di Omero" in onore di un combattente turco, sostenendo che il sito non dovesse avere un nome greco.

Il sindaco di Bornova ha fermamente respinto tale proposta, ribadendo che "cancellare il nome di Omero sarebbe una delle peggiori cose che potremmo fare a Bornova" e che l'obiettivo primario è "far conoscere Omero al mondo intero come un abitante di Bornova", trasformando la città in un'importante attrazione turistica.

La figura enigmatica di Omero

Omero è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi poeti dell'antichità, la cui influenza sulla letteratura e la cultura occidentale è incommensurabile. Le sue opere monumentali, l'Iliade e l'Odissea, sono pilastri della tradizione epica. Nonostante la sua immensa statura letteraria, la vita di Omero rimane avvolta nel mistero, con informazioni biografiche scarse e spesso contraddittorie, alimentando un dibattito secolare tra gli studiosi.

Diverse città del Mediterraneo orientale, tra cui la già citata Smirne e l'isola di Chio, hanno a lungo rivendicato l'onore di avergli dato i natali, contribuendo a rendere la sua figura ancora più leggendaria e affascinante.