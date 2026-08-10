Il film "Spider‑man: Brand New Day" continua la sua corsa trionfale nelle sale italiane, mantenendo saldamente la prima posizione nella classifica Cinetel. Dal suo debutto il 29 luglio, la pellicola ha già accumulato un incasso complessivo di 26.997.032 euro. Solo nel weekend tra il 6 e il 9 agosto, ha registrato ulteriori 5.531.247 euro, attirando un totale di 3.352.225 spettatori italiani.

A contendersi la vetta, seppur a distanza, è "Odissea" di Christopher Nolan, che si conferma al secondo posto. In quattro settimane di programmazione, il film ha raggiunto un incasso totale di 44.219.093 euro, con 3.970.449 euro incassati solo nell'ultimo fine settimana.

Il numero complessivo di spettatori per "Odissea" ha superato i 5.302.544. Il podio è completato dalla nuova entrata "Hokum", l'horror scritto e diretto da Damian McCarthy, che nei suoi primi cinque giorni di programmazione ha incassato 409.826 euro.

Gli altri successi al botteghino italiano

Tra le altre novità che hanno animato la classifica, spicca "Ateez: light the way in cinemas", un documentario sul gruppo musicale sudcoreano omonimo, che si è posizionato al sesto posto con 40.951 euro in quattro giorni. I film d'animazione continuano a riscuotere successo: "Minions & Monsters" si colloca in quarta posizione, aggiungendo 194.195 euro nel fine settimana e raggiungendo un totale di 7.645.526 euro dall'1 luglio.

Al quinto posto troviamo "Toy Story 5", con 70.872 euro nel weekend e un incasso complessivo di 9.192.837 euro dal 18 giugno.

La settima piazza è occupata da "Michael", la pellicola biografica che ripercorre l'ascesa di Michael Jackson, che ha incassato 37.148 euro nel fine settimana, portando il suo totale a 25.714.368 euro in 16 settimane di permanenza nelle sale. All'ottavo posto, grazie anche al rilancio nelle arene estive, figura "Le città di pianura", con 34.526 euro incassati nell'ultimo weekend e un totale di 2.777.588 euro dal 25 settembre 2025. L'inossidabile "Il diavolo veste Prada 2" si posiziona nono, con 31.604 euro negli ultimi cinque giorni e un incasso complessivo di 32.137.354 euro in 15 settimane.

Chiude la top ten "Terapia di famiglia (Jamais sans mon Psy)", la commedia di Arnaud Lemort, che in cinque giorni ha totalizzato 23.916 euro, raggiungendo 214.262 euro in tre settimane di programmazione.

"Spider‑man: Brand New Day" conquista il pubblico globale

Il successo di "Spider‑man: Brand New Day" non si limita ai confini italiani, ma si estende a livello globale, dove ha già superato gli 800 milioni di euro di incassi totali dal suo debutto il 29 luglio 2026. Negli Stati Uniti e in Canada, il film ha generato oltre 306 milioni di euro. Il weekend di apertura internazionale ha visto la pellicola incassare ben 493 milioni di euro. In Spagna, in particolare, ha stabilito un record per il miglior debutto giornaliero nella storia del cinema del paese, raccogliendo 3,2 milioni di euro il primo giorno e superando i 13 milioni nel primo fine settimana.

Questi numeri eccezionali sottolineano la duratura attrattiva del personaggio Marvel e l'enorme portata del franchise di Spider‑man, la cui saga si avvicina a un totale di 10 miliardi di dollari di incassi complessivi. Nel frattempo, il botteghino italiano ha registrato un incasso totale di 10.693.616 euro nell'ultimo fine settimana, segnando un calo del 43% rispetto al weekend precedente.