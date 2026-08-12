Arriva nelle librerie l'11 settembre l'antologia illustrata "La sepoltura dei topi e altri racconti", che riunisce quindici storie di Bram Stoker. Pubblicata dalle Edizioni Burno nella collana "Horror Classici dimenticati", l'opera include due testi di eccezionale valore storico e bibliografico.

Tra questi spicca "L'ospite di Dracula", un capitolo originariamente concepito come apertura del celebre romanzo "Dracula" del 1897, poi espunto prima della stampa per ridurne la mole e pubblicato postumo nel 1914 dalla moglie di Stoker. Il rarissimo "Gibbet Hill", rimasto introvabile per oltre un secolo e sepolto nei quotidiani ottocenteschi per più di 130 anni, è ora finalmente restituito ai lettori.

Il volume, un'edizione cartonata di grande formato di 320 pagine, è proposto a 25 euro. Le illustrazioni interne, concepite per dialogare con il testo, valorizzano l'atmosfera macabra e gotica, rendendo l'antologia un oggetto da collezione. Già ordinabile sul sito dell'editore, il volume permette di riscoprire l'intera ricchezza tematica e stilistica dell'autore irlandese, oltre il suo titolo più celebre.

Le storie spaziano dal macabro psicologico all'orrore sovrannaturale, trasportando il lettore dalle nebbie di una Parigi spettrale alle vette bavaresi. Questa varietà dimostra come l'eredità di Stoker vada oltre i confini di "Dracula", in un viaggio nell'oscurità che ne esplora diverse sfaccettature.

La riscoperta di testi rari e la cura dell’edizione

"La sepoltura dei topi e altri racconti" porta alla luce pagine che hanno rappresentato per lungo tempo una rarità per studiosi e appassionati di letteratura gotica. "L'ospite di Dracula", espunto per motivi di estensione, arricchisce la comprensione del mito draculiano e dei suoi personaggi. "Gibbet Hill", mai incluso in raccolte precedenti e sconosciuto persino agli specialisti, rende l'antologia un contributo rilevante per il corpus narrativo di Stoker.

L'impianto visivo, con illustrazioni concepite per dialogare con il testo, valorizza l'atmosfera delle pagine, facendo dell'antologia un oggetto di pregio sul mercato editoriale.

Bram Stoker e il suo contributo al genere gotico

Bram Stoker (1847–1912) è considerato uno degli autori fondativi del genere horror e gotico, la cui notorietà è legata soprattutto a "Dracula". Tuttavia, la sua produzione breve e la varietà dei racconti dimostrano un approccio eclettico all'orrore, in dialogo con i temi della psiche, della superstizione e delle atmosfere decadenti di fine Ottocento.

Le ambientazioni — dalle nebbie di una Parigi spettrale alle vette bavaresi — riflettono la tensione tra razionalità e paura tipica della narrativa europea tardo-vittoriana. Questa raccolta consente di accedere a lati meno conosciuti, ma non meno significativi, della sua scrittura.

L'inserimento del volume nella collana "Horror Classici dimenticati" risponde al crescente interesse per la riscoperta e rivalutazione di opere fondamentali, rimaste a lungo inaccessibili.

"La sepoltura dei topi e altri racconti" rappresenta un'occasione per mettere in luce la ricchezza e l'originalità dell'opera di Stoker, estendendo la conoscenza del suo lavoro oltre l'icona indiscussa di Dracula.