A Roseto degli Abruzzi, nella Sala Consiliare del Comune, Brandon Sherrod, ex cestista degli Sharks e attuale assistant coach dell’università di Yale, ha ricevuto la prestigiosa ‘Rosa d’argento’. Questo riconoscimento celebra il profondo legame che l'atleta statunitense ha saputo costruire con la città, a dieci anni dal suo primo arrivo. Sherrod ha vestito la maglia di Roseto in due stagioni di Serie A2 (2016/2017 e 2018/2019), contribuendo in modo significativo al raggiungimento dei playoff promozione per la Serie A.

Il percorso di Sherrod a Roseto è andato ben oltre il parquet.

La sua passione per la musica ha dato vita al progetto solidale ‘Italian Journey’, realizzato con musicisti locali e ideato dal giornalista Luca Maggitti. L’album, inciso con la band Brandon Sherrod & The Sharks, ha permesso di raccogliere 10 mila euro destinati a iniziative benefiche in Abruzzo e negli Stati Uniti. In Abruzzo, i fondi hanno sostenuto l'acquisto di strumenti musicali per gli studenti dell’istituto comprensivo Montorio‑Crognaleto, mentre negli USA sono stati impiegati per attrezzature sportive e musicali a favore di giovani e scuole. Questo impegno sociale è stato premiato con il Premio nazionale Paolo Borsellino 2017 e la cittadinanza benemerita di Montorio al Vomano.

La cerimonia e il tributo della città

Durante la cerimonia, il sindaco Mario Nugnes ha elogiato la storia di Sherrod come “un esempio perfetto di contaminazione virtuosa tra sport e territorio”, sottolineando la sua capacità di lasciare una traccia profonda al di là dei risultati agonistici. L’assessore Gianni Mazzocchetti ha evidenziato la sua rara capacità di assimilare appieno la “rosetanità”, rendendolo uno dei beniamini più amati della città. Visibilmente commosso, Sherrod ha ringraziato in un italiano impeccabile, definendo Roseto un luogo “speciale e fondamentale” per la sua vita. A suggellare il momento, Sherrod ha intonato a cappella il brano ‘You’re Beautiful’, prima di ricevere l’onorificenza dalle mani del sindaco e della presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti.

Un legame duraturo tra sport, musica e solidarietà

La musica ha giocato un ruolo centrale nella permanenza di Sherrod a Roseto e nella sua identità. Oltre al progetto ‘Italian Journey’, è noto per essere stato solista dei Whiffenpoofs, lo storico coro a cappella dell’Università di Yale. Negli anni successivi alle sue stagioni da cestista, Brandon Sherrod è tornato più volte a Roseto, mantenendo un rapporto costante con la città e partecipando attivamente a incontri con i giovani. Il sindaco Nugnes ha ribadito l'emozione e l'orgoglio nel “dare il bentornato a Brandon Sherrod a dieci anni dal suo primo arrivo”, evidenziando come abbia lasciato “un segno indelebile non solo sul parquet ma anche nel cuore della nostra comunità grazie alla sua straordinaria sensibilità umana e culturale”.

La ‘Rosa d’argento’ rappresenta il simbolo del profondo affetto e della gratitudine che la città di Roseto degli Abruzzi nutre nei confronti di Sherrod, considerandolo ormai parte integrante e preziosa della comunità locale.