Il festival Dromos si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo internazionale mercoledì 12 agosto, con la tappa alle suggestive Terme romane di Fordongianus. Protagonista indiscusso della serata sarà il celebre musicista statunitense Brian Jackson, che presenterà al pubblico il suo acclamato progetto "Now More Than Ever". A partire dalle ore 22, Jackson riporterà sul palco il prezioso repertorio nato dalla storica collaborazione con il compianto Gil Scott‑Heron, in un affascinante intreccio di generi che spaziano dal jazz al soul, dal funk alle profonde tematiche di coscienza civile e sociale.

Il concerto di Brian Jackson a Fordongianus si configura come una rilettura contemporanea e vibrante di un'eredità musicale senza tempo.

La carriera di Brian Jackson, poliedrico artista riconosciuto come tastierista, flautista, cantante, compositore e arrangiatore, prese il via in giovane età, quando aveva appena diciotto anni. Una parte fondamentale del suo percorso artistico si è indissolubilmente legata alla collaborazione con Gil Scott‑Heron. Questo sodalizio creativo, avviato nel 1971 con l'iconico album "Pieces of a Man", si sviluppò attraverso la produzione di ben nove dischi. In tutti questi lavori, la potenza della musica si fondeva con una profonda e marcata coscienza sociale, affrontando con lucidità e coraggio temi universali quali i diritti civili, le disuguaglianze e l'urgente necessità di cambiamento.

Un repertorio storico tra memoria e attualità

Sul palco di Fordongianus, Brian Jackson si esibirà alle tastiere, al flauto e alla voce, guidando una formazione di talentuosi musicisti. Ad affiancarlo ci saranno Lennox Cameron, anch'egli alle tastiere, flauto, chitarra e voce; Sara Madaluni, che contribuirà con tastiere, flauto e voce; Dean Mark al basso e Paul Jones alla batteria. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare pagine storiche del repertorio, tra cui capolavori come "The Bottle", "Winter in America", "Home Is Where the Hatred Is" e "Lady Day and John Coltrane". Questa performance trascende il concetto di semplice omaggio: si tratta piuttosto di un racconto diretto, narrato da uno dei protagonisti di quella stagione musicale intrisa di un forte impegno sociale, in un continuo e stimolante dialogo tra la memoria del passato e le urgenze del presente.

Il contesto del Dromos festival e le Terme romane

Il Dromos festival si conferma un evento culturale itinerante di grande respiro, che anima diverse località della Sardegna, scegliendo scenari di eccezionale bellezza e valore storico. La scelta delle Terme romane di Fordongianus come sede per questo concerto sottolinea l'impegno del festival nella valorizzazione del patrimonio isolano; questo sito archeologico è infatti uno dei più significativi dell'intera regione. Ogni anno, il Dromos offre un cartellone variegato che abbraccia molteplici generi musicali, ospitando artisti di fama sia nazionale che internazionale e contribuendo in modo sostanziale alla promozione culturale e turistica dei territori che lo accolgono.

A conclusione dell'attesissimo concerto di Brian Jackson, la serata non si esaurirà, ma proseguirà con un coinvolgente dj set. Saranno i dj ArpXp, Two Thou e Jannemuru a prendere il controllo della consolle, offrendo al pubblico ulteriori momenti di intrattenimento e musica, prolungando l'atmosfera vibrante dell'evento.