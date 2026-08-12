Cerveteri si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande richiamo: Briga, all'anagrafe Mattia Bellegrandi, sarà il protagonista indiscusso di un concerto gratuito. L'evento si terrà domenica 16 agosto presso il suggestivo Parco della Legnara, rappresentando uno dei momenti clou dell'Estate Caerite 2026, il ricco programma culturale della città.

L'artista romano, noto per il suo stile unico che fonde sonorità urban e cantautorali, salirà sul palco alle ore 22:00. Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nelle sue melodie più amate e riconoscibili, come le celebri “Sei di mattina” e “L'Amore è qua”, brani che hanno conquistato un vasto seguito, in particolare tra il pubblico più giovane.

Non mancheranno, naturalmente, le sue produzioni più recenti, offrendo una panoramica completa del suo percorso artistico.

Un'iniziativa culturale per i giovani e la comunità

Questo importante appuntamento musicale è stato reso possibile grazie a un finanziamento specifico ottenuto dal Comune di Cerveteri, destinato alla promozione di attività e iniziative rivolte in particolare alla fascia d'età degli under 35. L'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli, ha sottolineato con entusiasmo come la presenza di Briga nel cartellone estivo rappresenti un valore aggiunto significativo per la città.

L'evento non è solo un concerto, ma si configura come una preziosa occasione di aggregazione e convivialità, elementi fondamentali per il tessuto sociale di Cerveteri.

Attraverso la potenza unificante della musica, si intende creare un momento di incontro e condivisione per l'intera comunità.

Il concerto di Briga si inserisce, inoltre, in un progetto ben più ampio e strategico che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Questa iniziativa vede il coinvolgimento attivo dell'associazione Damiano Casali e ha come obiettivo primario la creazione di un nuovo centro di aggregazione giovanile a Cerveteri, un luogo dedicato ai ragazzi per favorire la socializzazione e lo sviluppo personale.

Il programma della serata e l'impegno dell'amministrazione

La serata musicale prenderà il via con le esibizioni di artisti di apertura, tra cui i talenti emergenti “Medici” e “Druido”.

Saranno loro a scaldare il pubblico, introducendo le atmosfere che caratterizzano il repertorio di Briga, con le sue influenze urban e cantautorali che promettono di emozionare i presenti.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha ribadito con orgoglio l'importanza di eventi come questo. Ha evidenziato come tali iniziative siano cruciali per offrire ai giovani della città spazi reali di condivisione e crescita all'interno della comunità. Questi momenti culturali sono visti come tappe fondamentali in un percorso strutturato, dove i ragazzi possono trovare opportunità di incontro e confronto.

Il concerto di Briga, insieme ad altre iniziative culturali promosse durante la stagione estiva, conferma il forte impegno dell'amministrazione nel valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini.

L'obiettivo è chiaro: promuovere costantemente momenti di incontro, scambio e divertimento attraverso la musica e lo spettacolo, rafforzando il senso di appartenenza e la vitalità culturale del territorio.