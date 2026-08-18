Il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico venuto a mancare all’età di 98 anni. Bruno ha ricordato Lucisano con gratitudine e affetto, definendolo un uomo a cui doveva molto, che nel 2011 credette in lui facendolo esordire alla regia con Nessuno mi può giudicare. Ha sottolineato il legame e la gratitudine per il suo operato.

Il sodalizio tra Bruno e Lucisano iniziò con la sceneggiatura di Notte prima degli esami. Il regista ha rammentato l'incontro nel suo ufficio, dove Lucisano, con la figlia Federica, gli offrì preziosi consigli per affinare il testo, dando il via a una collaborazione duratura e a successi della commedia italiana contemporanea.

Tra i progetti condivisi, Bruno ha menzionato film da lui scritti per la produzione di Lucisano e sua figlia Federica, tra cui Notte prima degli esami, Maschi contro femmine ed Ex, fino a Due cuori e due capanne con Edoardo Leo. Il regista ha inoltre espresso il suo dolore per la famiglia del produttore, ricordando l'affetto del piccolo Manfredi per il nonno.

Massimiliano Bruno ha evidenziato il ruolo cruciale di Lucisano nella storia della commedia italiana, definendolo un “produttore pilastro”. La sua influenza fu significativa tra gli anni Settanta e Ottanta, e poi fondamentale per il rilancio del genere a partire da Notte prima degli esami nel 2005. Lucisano, ha ricordato Bruno, ha lanciato talenti come Massimo Troisi e Fausto Brizzi, auspicando che possa essere un modello per i futuri produttori.

Un ricordo significativo per Bruno è un consiglio ricevuto da Lucisano circa dieci anni fa: “Mi diceva che dovevo essere sempre ambizioso”. Il produttore lo esortò a pensare a film con un respiro internazionale, riconoscendo i mutamenti del settore. Questo monito all'ambizione e alla visione globale è rimasto impresso nel regista come una grande verità.

La carriera di Fulvio Lucisano: un pilastro del cinema italiano

Nato a Roma il 1° agosto 1928, Fulvio Lucisano intraprese l'attività cinematografica alla fine degli anni Quaranta, collaborando con l’Istituto Luce e la Documento Film. Il suo primo lungometraggio, I quattro del getto tonante, risale al 1955. Nel 1958, fondò la Italian International Film (IIF), che presiedette per oltre cinquant’anni, realizzando più di 130 film e consolidandosi tra le realtà più importanti del panorama produttivo italiano.

La sua filmografia vanta numerosi successi, tra cui Cosa avete fatto a Solange? (1972), Tre tigri contro tre tigri (1977), Aragosta a colazione (1989), Un ragazzo di Calabria (1987), Il grande cocomero (1993), Fantozzi – Il ritorno (1996), Notte prima degli esami (2006) ed Ex (2009). Lucisano ricoprì anche ruoli istituzionali, presidente dell’ANICA dal 1998 al 2001, e fu insignito del titolo di Cavaliere del lavoro nel 2007 e del David di Donatello alla carriera nel 2009.

L'eredità di un visionario per la commedia italiana

L'ampia e prolifica attività di Fulvio Lucisano ha lasciato un segno indelebile nell'identità della commedia italiana. Ha promosso nuovi autori e dato visibilità a talenti come Massimo Troisi e Fausto Brizzi.

Il suo impegno ha spinto il cinema italiano oltre i confini nazionali, sostenendo progetti con un respiro internazionale, come dimostra il consiglio dato a Massimiliano Bruno di mirare sempre più in alto. Questa visione globale e l'ambizione rappresentano un lascito inestimabile per i produttori di domani.

La profonda intesa creativa tra Lucisano e Bruno, evidente dalla loro prima collaborazione fino a Due cuori e due capanne, simboleggia un cinema in costante evoluzione, ma saldamente radicato nelle sue origini. Lo spirito imprenditoriale e la cura artistica che Lucisano ha incarnato continuano a essere un faro per chi opera nella commedia italiana.