Il Bruscello Poliziano torna protagonista dell'estate di Montepulciano, in provincia di Siena, con l'87esima edizione della manifestazione. Quest'anno la Compagnia popolare del Bruscello porterà in scena "Francesco d'Assisi", spettacolo dedicato alla figura del santo in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

Quattro serate sul sagrato del Duomo

La rappresentazione è in programma il 13, 14, 15 e 16 agosto sul sagrato del Duomo di Montepulciano.

Si tratta del testo già proposto nel 2010, un'edizione che aveva fatto registrare un record assoluto di incassi per la manifestazione.

Le novità dello spettacolo

Tra le novità dell'edizione 2026 ci saranno le videoproiezioni sul sagrato del Duomo, che si uniranno alle tradizionali scenografie realizzate da Franco Capitini. Le immagini saranno ispirate ai dipinti di Giotto dedicati a San Francesco.

Alla rappresentazione prenderanno parte il coro, formato da oltre 50 elementi provenienti da Montepulciano e dai centri vicini, e l'orchestra. Complessivamente saranno circa 120 i "bruscellanti" coinvolti tra solisti, coro e orchestra.

La tradizione del Bruscello

"Il Bruscello Poliziano è una delle espressioni più autentiche della nostra identità - dichiara il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini -, ogni Ferragosto, generazioni diverse si ritrovano in piazza Grande per rinnovare una tradizione che affonda le radici nella storia contadina del nostro territorio.

Il titolo scelto per questa 87esima edizione, legato agli 800 anni dalla morte di San Francesco, rende ancora più significativo l'appuntamento".

Il Bruscello, il cui nome deriva da "arboscello", è una forma tradizionale di teatro popolare che da oltre 80 anni rappresenta uno degli eventi più attesi dell'estate poliziana.