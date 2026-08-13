La città di Burgas, importante centro bulgaro sul Mar Nero, è stata ufficialmente designata come sede dell'Eurovision Song Contest 2027. L'annuncio, diffuso dagli organizzatori, conferma che Burgas ospiterà la 71ª edizione della celebre competizione musicale televisiva. La finale è fissata per sabato 15 maggio 2027, con le due semifinali che si terranno rispettivamente martedì 11 e giovedì 13 maggio. Questa sarà la prima volta che la Bulgaria accoglie il concorso, un traguardo raggiunto dopo la storica vittoria del Paese nel 2026, grazie all'artista DARA con il brano “Bangaranga” nell'edizione svoltasi a Vienna.

L'organizzazione dell'evento è affidata all'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) e alla Televisione Nazionale Bulgara (BNT). La sede prescelta per le serate principali è la moderna Arena Burgas, una struttura all'avanguardia inaugurata nel 2023. La selezione di Burgas è avvenuta al termine di un processo competitivo che ha coinvolto quattro città bulgare. La proposta vincente ha saputo combinare l'elevata capacità tecnica richiesta, un'adeguata offerta ricettiva, infrastrutture moderne e una solida connettività internazionale. Burgas ha prevalso su candidate come Sofia, Varna e Plovdiv, grazie alla sua visione globale e all'impegno comunale nel voler trasformare l'intera città in un fulcro dell'esperienza Eurovision.

Un programma diffuso e coinvolgente

L'Eurovision Song Contest 2027 si preannuncia come un evento che trascenderà la singola sede, con un ricco programma di iniziative che animeranno l'intera città di Burgas durante la "Eurovision week". Tra le attività previste figurano l'Eurovision Village, l'EuroClub e un vasto calendario di eventi pubblici e di intrattenimento. Il coinvolgimento si estenderà anche ad altre città bulgare come Sofia, Plovdiv e Varna, sottolineando il carattere nazionale e inclusivo della manifestazione. Martin Green, direttore del concorso, ha espresso entusiasmo per la scelta, definendo Burgas una "città vivace, accogliente e con una forte identità musicale e culturale", dotata delle infrastrutture e della passione necessarie.

Milena Milotinova, direttore generale di BNT, ha evidenziato che la designazione della città ospitante segna l'inizio di una fase cruciale di preparazione, richiedendo una "intensa collaborazione tra BNT, UER e la municipalità di Burgas" per un evento di successo. Dimitar Nikolov, sindaco di Burgas, ha parlato di "eccezionale onore" per la città, affermando che "l'intera regione di Burgas, comprese istituzioni e realtà locali, sarà parte della squadra" che accoglierà artisti e pubblico.

Burgas: polo turistico e impatto economico

La città di Burgas, la quarta più grande della Bulgaria, è rinomata per le sue spiagge, i parchi e un'intensa vita culturale, arricchita da numerosi eventi estivi. Recenti investimenti hanno potenziato la sua capacità ricettiva e i collegamenti di trasporto.

L'Arena Burgas, inaugurata nel 2023, si distingue come la struttura più moderna del paese per eventi di grande portata.

L'impatto economico dell'ospitalità dell'Eurovision è stato significativo in edizioni precedenti: Liverpool ha registrato un indotto di 66 milioni di euro nel 2023, Malmö 40 milioni nel 2024 e Basilea 58 milioni nel 2025. Vienna, per l'edizione del 2026, ha visto un aumento di 88.000 visitatori e 160.000 pernottamenti, generando un indotto stimato di 57 milioni di euro. Per Burgas, l'evento è destinato a portare migliaia di visitatori internazionali, artisti, delegazioni e giornalisti, contribuendo in modo sostanziale alla promozione culturale e turistica della città e dell'intera Bulgaria.

Nei prossimi mesi saranno comunicati ulteriori dettagli su biglietti, programma ufficiale e iniziative collaterali. Gli interessati a partecipare come pubblico dovranno iscriversi al fanclub ufficiale Eurofan per accedere alla vendita, che includerà anche l'opportunità di assistere a sei spettacoli dianteprima, oltre alle serate principali. L'edizione 2027 si propone di coinvolgere attivamente non solo la cittadinanza di Burgas, ma anche le principali località bulgare, valorizzando il carattere unico dell'Eurovision Song Contest.