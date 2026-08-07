Il Teatro Lirico di Cagliari ha presentato le sue tre stagioni per il 2027: opera, danza e concertistica. Un programma dal Settecento al Novecento, con prime assolute e vasto repertorio.

Stagione d'Opera 2027: Sette Titoli e Nuove Produzioni

La stagione operistica, con sette titoli e due nuove produzioni, si aprirà il 22 gennaio 2027. L'inaugurazione è con "Don Carlos" di Giuseppe Verdi, versione francese in cinque atti, inedita per Cagliari, regia Davide Livermore e direzione Leonardo Sini. Il cartellone include "La Bohème" di Puccini e "Il flauto magico" di Mozart.

Tre opere debutteranno a Cagliari: "Alcina" di Händel (regia del compianto Pierre Audi), "Maria Stuarda" di Donizetti e "Candide" di Bernstein, diretta da Wayne Marshall. Chiude la stagione "Falstaff" di Verdi.

Stagione di Danza 2027: Cinque Appuntamenti Internazionali

La stagione di danza propone cinque appuntamenti. L'apertura è il 12 febbraio con "Coppélia". Seguirà "Giselle" dal Balletto del Teatro Nazionale Serbo (Aleksandar Antonijević). "Cenerentola" sarà interpretata da Les Ballets de Monte-Carlo. La Compañia Antonio Gades presenterà "Carmen" di Bizet in chiave flamenca, prima assoluta per il Lirico. Chiude la stagione l'unica data italiana del 2027 del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, con "Café Müller" e "Le Sacre du printemps".

Cartellone Concertistico 2027

La stagione concertistica si apre il 5 e 6 febbraio con il "War Requiem" di Benjamin Britten, manifesto pacifista diretto da John Axelrod. Il programma dal Settecento al Novecento, con sinfonie di Beethoven, Mahler, Tchaikovsky, Strauss e repertorio sacro. Previsti concerti sinfonico-corali, sinfonici con l'Orchestra e il Coro del Lirico, due cameristici e un recital.

Il Teatro Lirico di Cagliari

Inaugurato nel 1993, il Teatro Lirico di Cagliari si distingue per qualità e innovazione. Ospita produzioni con compagnie di fama. La programmazione bilancia opere di repertorio e titoli meno eseguiti. L'Orchestra e il Coro del Lirico sono fondamentali, affiancati dal Coro di voci bianche del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina”. Il teatro dedica attenzione a giovani e famiglie, con matinée e offerta per le scuole. È un polo culturale nel cuore di Cagliari.