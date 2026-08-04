La Cal State Northridge (CSUN), prestigiosa università situata a Los Angeles, si prepara ad accogliere anche quest'anno il suo atteso Summer Movie Fest, una rassegna di proiezioni all'aperto gratuite pensata per il divertimento delle famiglie. L'evento, che si svolge sul suggestivo prato della Oviatt Library, propone un ricco calendario di film che animerà il periodo estivo, con appuntamenti fissati ogni giovedì.

Tra i titoli più attesi, spicca la proiezione del celebre film d'animazione "Luca", un'opera ambientata in Italia e molto apprezzata dal pubblico internazionale, la cui visione è in programma per il 2 luglio 2026.

Questa iniziativa offre un'occasione unica per celebrare, anche nella metropoli californiana, un momento tipicamente italiano come il Ferragosto, attraverso la condivisione di un cartone animato che evoca le atmosfere del nostro Paese. Il Summer Movie Fest non si limita alle sole proiezioni: l'esperienza è arricchita da attività collaterali e dalla presenza di numerosi food truck, con l'inizio delle iniziative fissato per le ore 18:00, mentre la proiezione del film prenderà il via al tramonto.

Il calendario delle proiezioni e i dettagli organizzativi

Il Summer Movie Fest presenta una selezione accurata di pellicole, pensate per accontentare diversi tipi di pubblico, con la maggior parte dei film classificati PG o PG-13.

Oltre a "Luca", il programma include altri grandi successi come "Zootopia 2", "Cars 3", "Incredibles 2" e "Superman". Come anticipato, le attività e i food truck inizieranno alle 18:00, creando un'atmosfera festosa in attesa del calar del sole, momento in cui avrà inizio la proiezione. Per quanto riguarda il parcheggio, gli spettatori potranno usufruire delle strutture B3 e G3 all'interno del campus, dove sarà possibile acquistare i permessi necessari presso gli appositi distributori.

Cal State Northridge: un punto di riferimento per la comunità

La Cal State Northridge (CSUN) si conferma una delle più importanti università pubbliche della California, e il Summer Movie Fest rappresenta una delle sue iniziative di maggiore richiamo per la comunità locale.

L'evento, che si svolge tradizionalmente durante il periodo estivo, ha l'obiettivo di offrire preziose occasioni di aggregazione e intrattenimento sia per le famiglie che per gli studenti. Tutte le informazioni dettagliate relative al calendario completo, ai film selezionati e alle modalità di accesso sono prontamente disponibili sul sito ufficiale dell'università, garantendo così la massima trasparenza e facilità di consultazione per tutti gli interessati.