Si è conclusa ieri a Martina Franca la 52ª edizione del Festival della Valle d’Itria, che ha animato il borgo pugliese per tre settimane, a partire dal 14 luglio. L'evento si è chiuso con l'ultima replica sold-out della celebre Carmen di Bizet, andata in scena a Palazzo Ducale.

La manifestazione, sotto la direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti, ha esplorato quest'anno il tema “Mediterraneo. Culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie”. Il Festival della Valle d’Itria si conferma una delle rassegne musicali più prestigiose a livello nazionale ed europeo, nota per la sua vocazione alla riscoperta di opere liriche rare e poco eseguite, mantenendo un forte legame con il territorio e un'apertura internazionale.

La direzione artistica di Silvia Colasanti è in carica per il triennio 2025-2027.

Fabio Luisi nominato direttore musicale emerito

Una pagina significativa nella storia del Festival si è conclusa con il saluto al maestro Fabio Luisi dalla carica di direttore musicale. L'annuncio è stato dato da Michele Punzi, presidente della Fondazione Paolo Grassi, ente organizzatore dell'evento.

«Quest’anno – ha dichiarato Punzi – si conclude anche una pagina fondamentale della nostra storia. Ci saluta il maestro Fabio Luisi come direttore musicale del festival, ma guardando al futuro della nostra manifestazione allo stesso ho proposto, con comprensibile emozione, il ruolo di direttore musicale emerito, proposta che è stata con entusiasmo accettata».

Il maestro Luisi ha commentato la decisione: «Ritengo che sia venuto il momento di guardare al futuro e di rinnovarsi profondamente. Per questo ho deciso di ritirarmi dalla funzione e dalla carica di direttore musicale e accettare con gratitudine la prestigiosa nomina a direttore musicale emerito».

Le produzioni liriche dell’edizione 2026

L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da tre nuove produzioni liriche di grande rilievo: