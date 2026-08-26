Il Comune di Campobasso ha ufficialmente annunciato la propria candidatura per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2029. La comunicazione, avvenuta il 26 agosto 2026, segna l'inizio di un percorso ambizioso che vedrà la città molisana impegnata nella competizione nazionale, promossa dal Ministero della Cultura. Questa iniziativa rappresenta un momento cruciale per Campobasso, proiettandola in una vetrina nazionale e stimolando la valorizzazione delle proprie risorse culturali.

Campobasso in corsa per il titolo: i dettagli della candidatura

La decisione di partecipare al bando nazionale è stata formalizzata dall'amministrazione comunale, che ha prontamente avviato le attività per la preparazione del dossier di candidatura. Questo documento, richiesto dal Ministero della Cultura, dovrà illustrare le potenzialità e le aspirazioni culturali della città. L'amministrazione ha sottolineato l'importanza strategica di questo passo, considerandolo fondamentale per la valorizzazione e la promozione del ricco patrimonio storico, artistico e culturale di Campobasso. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di promozione e sviluppo culturale del territorio molisano, mirando a rafforzare l'identità locale.

Nel corso della comunicazione, sono stati evidenziati i principali punti di forza che Campobasso intende presentare: la ricchezza delle sue tradizioni, la vivacità di numerosi eventi culturali e la volontà di coinvolgere attivamente l'intera cittadinanza nel percorso di candidatura, trasformando questo progetto in un'esperienza collettiva e partecipata.

Il bando nazionale del Ministero della Cultura: obiettivi e processo

Il titolo di Capitale italiana della Cultura è un riconoscimento assegnato annualmente dal Ministero della Cultura a una città italiana. L'obiettivo primario è sostenere e valorizzare progetti culturali innovativi, capaci di generare un impatto significativo e duraturo sul territorio.

Il bando ministeriale prevede la presentazione di un dossier dettagliato, che deve illustrare con chiarezza le iniziative, i progetti e le strategie di sviluppo culturale che la città candidata intende realizzare nel corso dell'anno di designazione. La selezione della città vincitrice avviene attraverso un rigoroso processo di valutazione delle proposte, condotto da una commissione ministeriale di esperti. La candidatura di Campobasso si configura come un'opportunità eccezionale per rafforzare la visibilità della città a livello nazionale e per promuovere attivamente la partecipazione della comunità locale, stimolando un senso di appartenenza e orgoglio civico attorno a un progetto culturale di ampia portata.