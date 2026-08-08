Si è conclusa il 6 agosto l'edizione 2026 dei Cantieri dell'Immaginario, rassegna culturale di punta a L'Aquila, che ha registrato numeri da record. Nell'anno in cui la città è stata Capitale italiana della Cultura, l'evento ha totalizzato 31.836 presenze complessive in 42 appuntamenti. Dal 4 luglio al 6 agosto, L'Aquila e i comuni di Tione degli Abruzzi e Capitignano si sono trasformati in un palcoscenico diffuso. Il concerto finale di Ermal Meta alla Scalinata di San Bernardino ha segnato il tutto esaurito, evidenziando un forte coinvolgimento cittadino.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha definito l'edizione 2026 il culmine di un percorso avviato nel 2017, mirato a fare della cultura uno strumento primario di rigenerazione urbana. Biondi ha sottolineato come il festival abbia contribuito a superare l'identificazione della città con il solo ricordo del terremoto, promuovendo una proposta culturale di respiro nazionale e internazionale. Il direttore artistico Leonardo De Amicis ha rimarcato la maturità raggiunta dalla rassegna. Un ringraziamento congiunto è stato esteso a numerosi enti culturali e istituzioni, tra cui il Teatro Stabile d’Abruzzo, la Società Aquilana dei Concerti ‘Bonaventura Barattelli’, il Gruppo E‑Motion, l’Associazione L’Étoile, il Teatro dei 99, i Solisti Aquilani, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il Teatro Zeta, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il Conservatorio ‘Alfredo Casella’, oltre a forze dell’ordine, volontari e cittadini.

Artisti di spicco e offerta multidisciplinare

L'apertura del 4 luglio ha visto protagonista l'étoile Roberto Bolle con il suo "Roberto Bolle and Friends", a cura dell’associazione L’Étoile e della direttrice Ornella Cerroni. Tra gli eventi più attesi, il 18 luglio è stata eseguita in prima assoluta la "Missa pro Pace" di Nicola Piovani, dedicata all’Aquila per l’ottantesimo anniversario della Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli". Il cartellone ha incluso un ricco parterre di artisti, tra cui Giovanni Allevi, Gaetano Curreri, Mr. Rain, il duo comico di Tintoria, Giorgio Panariello, Enrico Montesano e Rkomi.

La rassegna ha ribadito la sua vocazione multidisciplinare, spaziando da musica e teatro a danza, narrazione, divulgazione scientifica e sperimentazione artistica.

Gli eventi si sono distribuiti tra la Scalinata di San Bernardino, il Teatro San Filippo e altri spazi, estendendosi ai comuni di Tione degli Abruzzi e Capitignano, consolidando il territorio come un unico, grande palcoscenico culturale.

Il ruolo dei Cantieri nella rinascita cittadina

Dal 2018, i Cantieri dell’Immaginario hanno avuto un ruolo determinante nella valorizzazione del centro storico e nella costruzione di una nuova identità culturale per L'Aquila. Con centinaia di spettacoli e oltre 300 artisti, la rassegna ha attratto un pubblico sempre più vasto. L'edizione 2026 ha segnato un ulteriore salto di qualità, affermandosi come evento di rilevanza nazionale per la varietà e la capacità di richiamo.

Particolare attenzione è stata rivolta all'inclusione sociale e all'accessibilità, con iniziative come la collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) per rendere alcuni spettacoli fruibili al pubblico sordo tramite interpreti Lis. La biglietteria online è stata aperta il 6 maggio dalle ore 15. Il sindaco Biondi e il direttore De Amicis hanno concluso che la rassegna si è dimostrata uno strumento culturale maturo, capace di narrare la rinascita e il futuro dell’Aquila, rafforzando la sua centralità nel panorama culturale italiano e promuovendo la cultura come bene comune e esperienza condivisa.