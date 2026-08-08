La manifestazione Cantieri dell'Immaginario, svoltasi a L'Aquila, ha registrato un notevole successo, attirando oltre 31 mila presenze in occasione dei suoi 42 appuntamenti. L'evento, che si è tenuto dal 2 luglio al 6 agosto nel cuore del centro storico aquilano, è stato promosso dal Comune dell'Aquila con il coordinamento strategico del Teatro Stabile d'Abruzzo (Tsa), coinvolgendo attivamente numerosi enti e artisti di rilievo.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso grande soddisfazione, definendo la rassegna un «successo straordinario, frutto della collaborazione sinergica tra istituzioni, enti culturali e cittadini».

Anche Giorgio Pasotti, direttore del Tsa, ha evidenziato la ricchezza e varietà dell'offerta culturale proposta, sottolineando l'ampia partecipazione di un pubblico eterogeneo, proveniente sia dalla comunità locale che da altre regioni d'Italia.

Una programmazione ricca e partecipata

La rassegna Cantieri dell'Immaginario ha offerto un calendario diversificato, che ha spaziato dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalla danza agli incontri culturali. Questi eventi sono stati distribuiti in alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici del centro storico di L'Aquila, tra cui la storica Piazza Duomo, il suggestivo Parco del Castello e il prestigioso Teatro Comunale. Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, arricchiti dal coinvolgimento diretto di associazioni e realtà culturali del territorio.

Il Comune dell'Aquila ha ribadito il proprio apprezzamento per la calorosa risposta del pubblico e per l'impatto positivo che la manifestazione ha avuto sulla vivacità culturale della città. Si è sottolineata, in particolare, l'importanza cruciale della collaborazione tra enti pubblici e privati, un fattore determinante per la piena riuscita di iniziative di tale portata.

Il contributo del Teatro Stabile d'Abruzzo

Il Teatro Stabile d'Abruzzo, riconosciuto dal Ministero della Cultura come ente di produzione teatrale, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nel sostegno della cultura teatrale, sia a livello regionale che nazionale. Il Tsa si impegna costantemente nell'organizzazione di stagioni teatrali, nella produzione di opere originali e nello sviluppo di attività formative, collaborando attivamente con istituzioni pubbliche e private per favorire la diffusione e l'accessibilità delle arti sceniche.

La proficua collaborazione tra il Tsa e il Comune dell'Aquila si inserisce in un più ampio quadro di iniziative strategiche, tutte volte a valorizzare il ricco patrimonio culturale della città e a incentivare la partecipazione attiva della comunità locale agli eventi artistici e culturali. Questo impegno congiunto mira a consolidare L'Aquila come un dinamico polo culturale.