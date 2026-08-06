Caorle si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventi più attesi dell'anno: dal 2 al 6 settembre, le sue piazze e calli si trasformeranno in un vibrante palcoscenico a cielo aperto per “La Luna nel Pozzo”, il Festival Internazionale di Teatro in Strada. Promosso dal Comune di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi Aps di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, l'evento promette cinque giorni di magia e stupore.

Questa edizione vedrà la partecipazione di oltre venti compagnie provenienti da ben otto paesi – Italia, Francia, Spagna, Argentina, Austria, Taiwan, Ghana e Belgio – per un totale di sessanta appuntamenti che animeranno la città.

Il programma è estremamente vario, spaziando dall’adrenalinica acrobatica aerea al circo contemporaneo, dalla clownerie più divertente alla danza urbana, dal teatro di figura agli spettacolosi numeri con il fuoco. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno interamente all'aperto, offrendo un'esperienza immersiva per residenti e visitatori.

Un viaggio artistico tra performance internazionali

Il festival offre un ricco panorama di talenti internazionali. Dalla Francia, la compagnia Cie Zec con Duo Fire Acrobats porta in scena “PileAuMauvaisMoment”, uno spettacolo di mano a mano che, partendo da un imprevisto tecnico, si evolve in un caos creativo dove il confine tra artisti e pubblico si dissolve.

Sempre dalla Francia, Barbara Probst incanta con “Bath‑Flop”, una presentazione surreale di una vasca da bagno ribelle, un mix di clownerie acrobatica e una sottile critica all’iperconsumo. Non mancherà Will Street con “Paris en Fête”, un artista capace di trasformare ogni angolo di strada in un vero e proprio teatro attraverso mimo, danza, acrobatica e narrazione. L’Austria sarà rappresentata da Flare Performance con “Dance of the Flying Fire”, dove danzatori sospesi sfidano gli elementi con numeri aerei infuocati di grande impatto visivo.

Dalla Spagna, la Cía Nom Provisional presenta “Electric Feel”, una performance che combina l'agilità del palo cinese con l'originalità della bicicletta acrobatica.

La Cía Flying Pikmis, invece, porta in scena “EH?!”, uno spettacolo che vede quattro operai dell’assurdo destreggiarsi tra trapezio e slapstick comedy, garantendo risate e divertimento. L'Asia è presente con Jonas Liang da Taiwan, che con “Flair Bartender Jonas” offre una performance di bartending acrobatico, trasformando ogni preparazione in un coinvolgente spettacolo visivo.

Eccellenze italiane e impegno per l'inclusione

Le compagnie italiane non sono da meno, con proposte di altissimo livello. Magdaclan Circo presenta “Vortex”, un affascinante viaggio cosmico sulla ruota tedesca, dove gravità, portés acrobatici e spirali verso l'infinito ridefiniscono il rapporto tra corpo e spazio. Carichi Sospesi | Zebra Sonada propone una coinvolgente danza urbana, trasformando il palcoscenico in uno spazio sacro e sospeso.

La Compagnia Nando e Maila | Paolo Piludu porta in scena “Wait For…”, una delicata performance in cui un clown prepara con precisione una tavola per un ospite misterioso, con la musica dal vivo che accompagna e arricchisce ogni gesto, mutandone significato ed emozione.

Il festival si distingue anche per la sua attenzione all’inclusione, ospitando One Eat One, la prima band di musica dance ed elettronica al mondo composta da musicisti con e senza disabilità, a testimonianza di come l'arte possa unire e superare ogni barriera. Per tutti gli interessati, il programma dettagliato delle esibizioni è costantemente aggiornato sul sito ufficiale dell’evento, invitando il pubblico a scoprire la ricchezza e la diversità di questo straordinario festival.