La quindicesima edizione del Premio internazionale Capalbio Piazza Magenta si svolgerà presso l’Anfiteatro del Leccio di Capalbio, recentemente ristrutturato. L’evento, condotto dalla giornalista Eleonora Daniele, vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama culturale e giornalistico. L’attrice Irene Grazioli leggerà pagine delle opere premiate, offrendo un momento di approfondimento sui temi dei vincitori.

I protagonisti e le opere

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano Carlo Calenda, Emmanuelle de Villepin, Sergio Fabbrini, Corrado Formigli, Aldo Grasso, Bruno Manfellotto, Antonio Monda, David Parenzo e Stefano Petrocchi.

A Carlo Calenda va il Premio speciale della giuria per ‘Difendere la libertà. L’ora dell’Europa’, che analizza il futuro dell’UE di fronte a sfide autoritarie e mutamenti internazionali. Emmanuelle de Villepin riceve il riconoscimento per la letteratura internazionale con ‘L’incidente’, romanzo che esplora i temi di colpa e redenzione. Sergio Fabbrini è premiato per la saggistica politica internazionale con ‘Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa’, saggio che interpreta l’ascesa di Donald Trump come trasformazione strutturale della politica americana, con ripercussioni sull’Europa.

Giornalismo, critica e saggistica

Corrado Formigli, noto per la conduzione di Piazzapulita su La7, riceve il premio per il giornalismo televisivo.

Aldo Grasso è insignito per la critica televisiva grazie a ‘Cara televisione. Una storia d’amore e d’altri sentimenti’. La saggistica storica è rappresentata da Bruno Manfellotto con ‘Voglio uccidere Mussolini’, che ricostruisce i tentativi di attentato al dittatore e il contesto politico dell’epoca. Antonio Monda è premiato per la narrativa italiana con ‘Una mattina gloriosa’, ambientato nella New York del 1912. David Parenzo riceve il premio per la saggistica politica internazionale con ‘Lo scandalo Israele’, che affronta le contraddizioni e l’identità dello Stato israeliano. Infine, Stefano Petrocchi è premiato per la storia della letteratura italiana con ‘Romanzo privato’, dedicato a Maria Bellonci e al suo ruolo nella cultura italiana.

Confronto sui temi attuali

Il Premio Capalbio Piazza Magenta si conferma un appuntamento di rilievo per il dibattito sui cambiamenti politici e sociali contemporanei. L’iniziativa valorizza opere che incidono nella sfera pubblica e offrono spunti di riflessione sui grandi temi dell’attualità: dalla politica internazionale alla storia, dal giornalismo alla letteratura. La giuria, composta da personalità del mondo culturale e accademico, garantisce l’alta qualità dei prodotti letterari e saggistici premiati.