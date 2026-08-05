Capri celebra l'Odissea, rileggendo il mito di Ulisse e la dimensione omerica dell'isola attraverso un ricco calendario di eventi che intrecciano letteratura, teatro, musica e arte. Il festival “Il Mito e altre meraviglie” si aprirà l'11 agosto alle 18.30 con la lettura teatrale “Odissea e la vittoria” di Massimiliano Finazzer Flory, nella suggestiva cornice della Certosa di San Giacomo. L'iniziativa, ispirata al rinnovato interesse per il poema omerico (anche sulla scia del film di Christopher Nolan), pone al centro il testo di Omero e le celebri prove di Ulisse, dall’incontro con Circe al ritorno a Itaca.

La narrazione sarà accompagnata dalle musiche del chitarrista Antonio Zuozo e vedrà gli interventi di Luca Di Franco, Renato Esposito e Melania Esposito. Finazzer Flory ha evidenziato l'attualità del mito e la “voglia di classicismo” che emerge anche dal successo del film di Christopher Nolan. Il festival proseguirà il 26 settembre con “Il mito della grotta”, appuntamento dedicato al bicentenario della scoperta della Grotta Azzurra, con il filosofo Eugenio Mazzarella per esplorare il rapporto tra mito, paesaggio e identità isolana.

Mostre e Conferenze sull'Odissea Caprese

Le celebrazioni del mito omerico si estendono all’ambito artistico con la mostra “Capri Odissea”, in corso alla Fondazione Serena Messanelli Zweig fino al 5 agosto.

Curata da Renato Esposito e Luciano Garofano, l’esposizione confronta opere di Friedrich Preller con dipinti contemporanei di Fabio Capoccia, evidenziando una Capri legata all’epica di Ulisse. Capoccia ha sottolineato la contemporaneità del viaggio di Ulisse. La conferenza “L’Odissea caprese di Friedrich Preller”, tenutasi nella stessa Fondazione, ha approfondito la figura dell’eroe omerico attraverso gli occhi di Preller, confrontandola con altri interpreti del mito. Luciano Garofano ha ricordato l’arrivo delle opere di Preller sull’isola nel 1938, per il Bimillenario Augusteo, evidenziando i legami tra Capri e Weimar. Il presidente della Fondazione, Ruotolo, ha annunciato il recupero di opere perdute di Preller, che saranno ripristinate nella Sala consiliare del Municipio di Capri.

L’assessora Melania Esposito ha espresso apprezzamento per la valorizzazione di questo patrimonio, preannunciando una cerimonia.

Itinerari e Riscoperta del Territorio

Il calendario include anche iniziative sul territorio, come la passeggiata “Capri Odissea – Divinità capresi”. Lo storico Renato Esposito guiderà il 30 luglio un itinerario dai Giardini della Flora caprense all’Arco Naturale. Queste attività rafforzano la percezione di Capri come luogo omerico per eccellenza, ispirando arte e riflessione interdisciplinare. L’attenzione al mito di Ulisse a Capri si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale che coinvolge istituzioni pubbliche e private, favorendo la riscoperta di simboli come la Grotta Azzurra e delle opere d’arte legate all'eroe greco. L’isola conferma così il suo ruolo di ponte tra passato e presente, tra epica e innovazione culturale.