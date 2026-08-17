A Capri mobilità pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale si incontrano grazie all’accordo tra l’Azienda Trasporti Campana (Atc) e i Musei e i Parchi archeologici dell’isola, istituto autonomo del Ministero della Cultura. L’obiettivo è rendere più accessibili i siti storici e contribuire a distribuire i flussi turistici al di fuori dei percorsi maggiormente affollati durante i periodi di alta stagione.

Le immagini dei luoghi simbolo sulle tessere

Il primo risultato concreto dell’intesa sono le nuove tessere elettroniche ricaricabili dell’Atc, sulle quali compaiono alcune delle principali attrazioni dell’isola.

La Grotta Azzurra è raffigurata sulle tessere per le corse singole, la Casa Rossa di Anacapri su quelle giornaliere, mentre il ticket multicorsa presenta la mostra della Certosa di San Giacomo, "Il Mito di Capri".

L'iniziativa punta così a utilizzare anche il trasporto pubblico come strumento per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell’isola e favorire una maggiore distribuzione dei visitatori.

"L'accordo con Atc permette di raggiungere i visitatori del trasporto pubblico e valorizzare il nostro patrimonio", spiega il direttore dei Musei, Luca Di Franco.

Per l'amministratore unico di Atc, Alberto Villa, "portare i capolavori di Capri sulle tessere di viaggio mette la bellezza dell'isola nelle mani di ogni passeggero". Il direttore tecnico Francesco Palma sottolinea invece come l'integrazione tra trasporto pubblico e patrimonio culturale possa incentivare "un turismo più sostenibile".