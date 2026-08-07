Il noto conduttore televisivo Carlo Conti è stato insignito del premio “Ambasciatore del territorio” a Camaiore, in provincia di Lucca, durante la manifestazione Camaiore Estate. Questo riconoscimento, conferito dall’amministrazione comunale, mira a valorizzare le personalità che hanno dato lustro a Camaiore e alla Versilia, luoghi ai quali Conti è profondamente legato fin dagli esordi della sua carriera. Il sindaco Marcello Pierucci ha evidenziato come Conti sia “uno di casa, di famiglia, per tutta Italia, ma soprattutto per noi versiliesi che lo abbiamo conosciuto fin dagli albori della sua notorietà”.

Pierucci ha aggiunto che è “un onore ospitarlo e premiarlo come ambasciatore affinché si ricordi del nostro affetto nei suoi confronti e porti sempre nel cuore questi luoghi che gli hanno dato tanto e ai quali lui ha dato tanto”.

La cerimonia si è svolta in una piazza gremita, con il conduttore come ospite d’onore, affiancato dal complesso de I Ribelli, storico gruppo legato ad Adriano Celentano. Durante la serata, Conti ha condiviso aneddoti e curiosità della sua carriera insieme a Claudio Sottili, conduttore e storica voce di Radio Montecarlo, che per primo riconobbe il suo talento. Sottili ha ricordato: “Venne da me [...] per dirmi che avrebbe voluto fare il mio mestiere. In lui vidi qualcosa e lo instradai.

Sono felice di essere riuscito a portarlo stasera a Camaiore per chiudere quel cerchio d’amore con la Versilia che si aprì ai tempi di Aria Fresca e che oggi lo vede insignito di questo riconoscimento intriso di affetto”.

Il legame di Carlo Conti con la Versilia e il riconoscimento

Carlo Conti ha espresso profonda gratitudine per il premio ricevuto, affermando: “La Versilia è casa: ogni volta che torno mi sento abbracciato, accolto e amato e questo è davvero impagabile. Sono fiero di questo riconoscimento di Camaiore: una dimostrazione d’affetto davanti a una piazza piena che mi riempie il cuore di gratitudine”. Il suo legame con la Versilia è consolidato da decenni, essendo questi i luoghi dove ha iniziato il suo percorso artistico e professionale.

Il premio rientra in un più ampio sforzo dell’amministrazione di valorizzare le eccellenze locali che hanno contribuito a diffondere un’immagine positiva della zona a livello nazionale.

L’iniziativa, parte di Camaiore Estate, ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo delle personalità dello spettacolo nel testimoniare il valore culturale e la vitalità dei territori d’origine. La presenza de I Ribelli e di altre figure di spicco ha conferito alla serata una valenza simbolica di coesione tra generazioni e mondi dello spettacolo, tutti legati alla storia della Versilia.

Riconoscimenti paralleli e radici territoriali

Parallelamente, Carlo Conti ha ricevuto un altro significativo riconoscimento in Toscana.

Nel maggio 2026, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Livorno, in una cerimonia tenutasi nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti. Conti ha sottolineato il suo profondo legame con Livorno, radicato nelle origini materne e nei ricordi d’infanzia trascorsi tra Borgo Cappuccini, via Verdi e il mare. “Adesso quella parte livornese che mi mancava ce l’ho ufficialmente”, ha dichiarato, evidenziando come il rapporto con la città sia rimasto sempre vivo.

Questo doppio riconoscimento conferma il forte legame di Carlo Conti con la Toscana, regione formativa sia a livello personale che professionale. La sua figura emerge come simbolo positivo di appartenenza e valorizzazione della realtà locale, capace di mantenere solide relazioni con i luoghi d’origine anche dopo una lunga carriera nazionale.

Questi premi rafforzano il messaggio di riconoscimento e affetto delle comunità verso chi, attraverso i media e l’impegno personale, contribuisce a dare risalto al patrimonio culturale e sociale di territori come Camaiore, la Versilia e Livorno.