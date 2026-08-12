Il 13 agosto, l'Arena di Verona si prepara ad accogliere una serata-evento di grande risonanza culturale: i celebri ‘Carmina Burana’ di Carl Orff. Questo capolavoro sinfonico-corale non solo inaugura un trittico di appuntamenti di spicco nell'ambito dell'Opera Festival, ma segna anche l'atteso esordio in Anfiteatro del maestro James Conlon. Sotto la sua direzione, un imponente organico prenderà vita, composto dall'Orchestra della Fondazione Arena, arricchita da una sezione di percussioni e pianoforti, un doppio coro e il neonato Coro di voci bianche.

A completare l'ensemble, i cori A.Li.Ve. e A.d’A.Mus., tutti preparati dal maestro Roberto Gabbiani. Il palco vedrà anche la partecipazione dei solisti Mihai Damian (baritono), Carlo Vistoli (contraltista, al suo debutto in Arena) ed Erin Morley (soprano). Lo spettacolo, della durata prevista di circa settanta minuti senza intervallo, sarà ulteriormente impreziosito da innovativi effetti di luce, promettendo un'esperienza indimenticabile.

Il Trittico Lirico: dai ‘Carmina Burana’ a ‘Turandot’

La serata del 13 agosto, dedicata ai ‘Carmina Burana’, si configura come un appuntamento lirico-sinfonico di straordinario rilievo, richiamando un pubblico numeroso e appassionati da ogni dove. Questo concerto, con biglietti disponibili a partire da 30 euro, è il primo di una programmazione che prosegue il 14 agosto con ‘Turandot’ di Giacomo Puccini.

L'opera sarà presentata nel suggestivo allestimento firmato dal maestro Franco Zeffirelli, con i costumi curati da Emi Wada. Per l'occasione, la celebre principessa Turandot sarà interpretata da Anna Pirozzi, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov, Lisette Oropesa e Michele Pertusi. La direzione musicale sarà affidata ad Andrea Battistoni. L'eccezionale produzione di ‘Turandot’ prevede inoltre diverse repliche nelle settimane successive, offrendo più opportunità per assistere a questo classico.

Gran Finale con ‘Aida’ di Giuseppe Verdi

Il prestigioso ciclo di eventi si concluderà il 15 agosto con la maestosa ‘Aida’ di Giuseppe Verdi. Questa produzione si distinguerà per le sue scenografie dorate e i costumi raffinati di Anna Anni.

Il cast stellare vedrà Maria José Siri nel ruolo di Aida, affiancata ancora una volta da Yusif Eyvazov come Radamès e da Clémentine Margaine nei panni di Amneris. La direzione d'orchestra sarà curata da Francesco Ommassini. L'opera sarà arricchita dalla partecipazione di mimi, comparse e dal corpo di ballo areniano, con le eleganti coreografie di Vladimir Vasiliev. Anche per ‘Aida’ sono in programma numerose repliche nelle settimane successive, a conferma del ruolo centrale dell'Arena di Verona come uno dei principali palcoscenici internazionali per la stagione lirica estiva, proponendo produzioni d’eccezione che attraggono un vasto pubblico.