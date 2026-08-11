Il Carnevale di Viareggio 2027 si preannuncia come un evento ricco di suggestioni, con carri allegorici che fonderanno i grandi classici della letteratura e della musica con temi di stringente attualità e satira sociale. La presentazione ufficiale dei bozzetti, che ha svelato le opere in cartapesta, si è tenuta la sera del 10 agosto 2026 presso la Cittadella del Carnevale, il cuore pulsante della manifestazione.

Tra le figure ispiratrici spiccano nomi iconici come Amleto, Ulisse, Quasimodo, Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, Barbablù di Charles Perrault, Don Chisciotte di Miguel de Cervantes e Il Mago di Oz di L.

Frank Baum. Non mancherà un tributo a Johann Sebastian Bach. A questi riferimenti colti si affiancheranno rappresentazioni di satira contro i potenti, elementi fantasy e la profonda simbologia dei nativi americani, creando un mosaico di temi che riflette la complessità del mondo contemporaneo.

Il Calendario dei Corsi e la Visione del Presidente

I tradizionali corsi mascherati sfileranno sul lungomare di Viareggio nelle giornate del 30 gennaio, 4, 7, 9, 14 e 20 febbraio 2027. Durante la presentazione dei bozzetti, il nuovo presidente della Fondazione Carnevale, Riccardo Maria Monti, ha espresso la chiara volontà di "portare il Carnevale ancora fuori dai confini italiani per farlo conoscere all'estero perché la manifestazione prenda ancora più valore di quello che ha ora", sottolineando l'ambizione di ampliare la risonanza internazionale dell'evento.

I costruttori di carri hanno interpretato i temi con originalità: Alessandro Avanzini esplorerà i nuovi equilibri geopolitici tra Stati Uniti e Cina; Luca Bertozzi veicolerà un messaggio di coraggio e libertà attraverso la simbologia della piuma dei nativi americani; Umberto, Stefano e Michele Cinquini porranno l’attenzione sui diritti dell’infanzia. Lebigre e Roger rileggeranno il dubbio di Amleto come emblema del pensiero critico in una società dominata da risposte preconfezionate, mentre Matteo Raciti proporrà il viaggio di Ulisse come metafora dello smarrimento dell’uomo moderno.

La Cittadella del Carnevale: Cuore Creativo e Eventi

La Cittadella del Carnevale si conferma il fulcro creativo e culturale della manifestazione.

Oltre ad essere il luogo di costruzione delle imponenti opere in cartapesta, ospita eventi significativi come la Notte dei Bozzetti. Questa serata speciale permette al pubblico di scoprire in anteprima i progetti dell'edizione successiva, attraverso spettacoli, coreografie, musica e la partecipazione attiva di artisti.

In concomitanza con la Notte dei Bozzetti, il Museo del Carnevale ha esteso i suoi orari, rimanendo aperto al pubblico dalle ore 20 a mezzanotte, offrendo un'ulteriore opportunità di approfondimento sulla ricca storia e le tradizioni della kermesse. Tutti gli appuntamenti correlati, inclusi esibizioni musicali e attività per famiglie, sono a ingresso libero, ribadendo il ruolo del Carnevale di Viareggio come uno dei principali laboratori artistici, culturali e civili del Paese.