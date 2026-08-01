La ventinovesima edizione del Castelbuono Jazz Festival, ideata e diretta da Angelo Butera, si terrà dal 16 al 23 agosto, estendendosi quest'anno anche al comune di San Mauro Castelverde. L'evento renderà un sentito omaggio ai vigili del fuoco e alla protezione civile, riconoscendo il loro «silenzioso coraggio» e il ruolo fondamentale nella sicurezza della comunità. Ogni sera, sotto il cielo di Castelbuono, si eleverà un ringraziamento corale per questi operatori.

Il direttore artistico Butera ha sottolineato come l'abbraccio del festival si faccia «ancora più intimo e quotidiano», evidenziando le sfide che questi «angeli del fuoco» affrontano, tra carenza di organico e necessità di mezzi più moderni ed efficaci.

Il festival vuole essere un gesto di riconoscimento, un «grande coro di gratitudine» che unisca «ogni palco dell’isola» per far sentire l'affetto della società civile a questi lavoratori che tutelano la salute, i paesaggi e la sicurezza delle case.

L'apertura del festival, il 16 agosto alle 19.30 nel chiostro monumentale di San Francesco, sarà dedicata a Miles Davis con il progetto «We love Miles», firmato dal sassofonista Stefano Di Battista. Questa edizione celebra inoltre i cento anni dalla nascita di due figure iconiche del jazz, John Coltrane e Miles Davis, con diversi omaggi internazionali.

Il programma musicale e gli ospiti

Il cartellone del festival vanta la presenza di artisti di spicco.

Tra gli ospiti figurano la fisarmonicista lettone Ksenija Sidorova, Giuliana Di Liberto, Anna Bonomolo, il Dual Flow Quartet, Nino Panicola, Walter Ricci, Fabrizio Bosso, Marcello Mandreucci, Alessandra Salerno, Francesco Bearzatti, Nicolas Folmer e Claudio Giambruno.

Tra gli appuntamenti più attesi, il tributo a George Gershwin del pianista Salvatore Bonafede, Walter Ricci con «Neapolis Mambo», Fabrizio Bosso con il nuovo progetto «Routes» e Francesco Bearzatti, che chiuderà la rassegna con «Un amore supremo», dedicato a Coltrane. La formula del festival prevede tre concerti al giorno, distribuiti tra il chiostro monumentale di San Francesco, piazza Castello e piazza Margherita, dove si esibiranno anche gli allievi delle masterclass curate da Giuliana Di Liberto, Claudio Giambruno e Giacomo Tantillo.

Un festival tra musica, territorio e formazione

Oltre al jazz in senso stretto, il Castelbuono Jazz Festival amplierà la sua offerta con progetti dedicati alla musica brasiliana, alle colonne sonore cinematografiche, alla canzone d'autore e a grandi nomi della musica italiana e internazionale, da Ornella Vanoni a Rosa Balistreri fino a Eric Clapton. La manifestazione conferma così la sua consolidata formula, che unisce la proposta musicale di alto livello con la valorizzazione del territorio e l'impegno nella formazione, rafforzando il ruolo di Castelbuono come una delle capitali siciliane del jazz.